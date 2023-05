Chaque année, le virus de la bronchiolite frappe également les personnes âgées : “L’arrivée d’un vaccin est donc une excellente nouvelle”

Nommé “Arexvy”, ce vaccin a été autorisé pour les adultes de 60 ans et plus et a été mis au point principalement dans les installations belges du géant pharmaceutique britannique GSK, à Rixensart. Cela représente “un succès important en matière de santé publique pour prévenir une maladie qui peut être mortelle”, s’est félicité Peter Marks, responsable au sein de l’Agence américaine des médicaments (FDA).

Mise en retrait par le covid et la généralisation des gestes barrières, l’infection a été très forte cette année et ne se limite pas qu’aux nourrissons malgré les idées reçues. Chaque année, le VRS cause en effet la mort de 17 000 seniors sur le Vieux Continent et 250 000 personnes âgées d’au moins 65 ans sont hospitalisées chaque année à la suite d’une infection. Si les formes les plus sévères se produisent surtout chez les bébés de moins de six mois voire les nourrissons de moins de deux mois, le virus entraîne dans tous les cas une inflammation des bronchioles, ces petits tuyaux qui amènent l’oxygène vers les poumons.

Un avis favorable pour l’Europe

Dans la foulée, le vaccin en question a reçu un avis favorable de l’Agence européenne du médicament (EMA), et la décision finale de la Commission européenne est attendue dans les mois qui viennent. “Il n’y a pas encore de vaccin contre le VRS donc il faut se montrer vigilant lorsqu’on présente des symptômes, rappelle le virologue Steven Van Gucht. Au vu de la circulation de plusieurs virus à la même période de l’année, notamment en hiver, ce nouveau vaccin pourrait venir protéger une partie vulnérable de la population et donc soulager les hôpitaux, c’est donc une très bonne nouvelle”.

Chez les personnes âgées, le virus peut entraîner une déshydratation, des difficultés respiratoires et des affections plus graves, comme une pneumonie. Il peut également aggraver des affections chroniques telles que l’asthme, le diabète, ou des maladies du cœur et des poumons. En parallèle, les laboratoires Pfizer et Moderna développent également chacun un vaccin VRS pour les personnes âgées.

D’après GSK, le vaccin s’est révélé efficace à 83 % pour prévenir les infections des voies respiratoires inférieures, selon un essai clinique sur environ 25 000 participants, dont la moitié a reçu un vaccin et l’autre un placebo. Il était également efficace à 94 % contre les infections sévères.