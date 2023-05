”Pour un Belge sur trois, la crème solaire est devenue pratiquement impayable” : les dermatologues inquiets à l’approche de l’été

À lire aussi

La grande majorité des cancers de la peau résultent d’une surexposition aux rayons UV, principalement du soleil, mais aussi des bancs solaires, souligne la Fondation contre le cancer qui rappelle que les travailleurs en extérieur qui représentent 9 % de la population active sont encore plus exposés aux coups de soleil et aux cancers de la peau (d’après les données les plus récentes du Moniteur uv). “Le printemps est là est c’est une bonne nouvelle mais il n’est pas sans risques, note la Fondation. En effet, les rayons UV sont de retour et peuvent provoquer des cancers de la peau. La bonne nouvelle, c’est qu’en appliquant quelques bonnes habitudes on peut réduire considérablement le risque de cancer de la peau”.

Les dangers du bronzage “tendance”

On peut notamment insister sur le fait d’éviter l’ombre entre 12h et 15h, de couvrir sa peau avec des vêtements qui la protègent, de porter une casquette et des lunettes de soleil avec une protection anti-UV et d’enduire généreusement de la crème solaire (au moins facteur 30, avec des filtres UVA et UVB et résistant à l’eau) sur la peau non couverte toutes les 2 heures.

guillement L'été arrive et on s'attend à voir beaucoup de pathologies"

Des conseils d’autant plus précieux quand on sait que le Moniteur UV montre que les Belges ne se protègent pas assez (surtout lors d’activités récréatives en plein air). Quant aux personnes qui travaillent en plein air, notamment dans le secteur de la construction, elles devraient être encore plus vigilantes. D’ailleurs, un Belge sur cinq sera confronté à un cancer de la peau au cours de sa vie. Pourtant, on pourrait éviter au moins 70 % de ces cancers.

Plus inquiétant, une étude menée par Kruidvat et Ivox révèle que notre comportement en matière de protection solaire laisse à désirer. En effet, seul un Belge sur trois se protège la peau par temps ensoleillé en dehors des périodes estivales et six Belges sur dix n’utilisent pas suffisamment de crème solaire. D’après l’enquête, on apprend même qu’un Belge sur trois estime que la crème solaire est devenue pratiquement impayable. “Ce n’est pas surprenant, on voit qu’un grand nombre de nos patients se privent de crème solaire à cause du prix, indique Jean-Luc, dermatologue à Bruxelles. L’été arrive et on s’attend à voir beaucoup de pathologies et de problèmes de santé liés à l’exposition au soleil”.

Un risque de pénurie sur les crèmes solaires

L’étude révèle également que certaines parties du corps sont également parfois oubliées, notamment la plante des pieds (60 %), les oreilles (45 %) et l’arrière des genoux (39 %). Et alors que la moitié des Belges disent attraper rapidement des coups de soleil, ils sont une grande majorité (62 %) à ne pas utiliser suffisamment de crème solaire. Par exemple, la moitié d’entre eux ne renouvellent pas l’application après la baignade.

Récemment, Pascal Fontaine, directeur commercial des pharmacies Lafayette, dénonçait sur RMC le manque de transparence sur les prix des produits, et alertait sur un risque de pénurie de crèmes solaires. “Il y a toujours des tensions, souligne-t-il. Chez nous, les médicaments sont moins chers, donc il y a plutôt la volonté de vendre dans d’autres pays. On va avoir des tensions sur le solaire, par exemple. On risque d’avoir des pénuries sur les crèmes solaires, qui sont aussi des produits pour se protéger. Les multinationales, les grands groupes, vont décider de les vendre dans des pays plus profitables pour eux, comme l’Amérique du Sud par exemple où ils les vendent 30 % plus cher qu’en Europe”.

En Belgique, le secteur se veut rassurant mais n’écarte pas de potentielles pénuries cet été