Malgré la levée de l’alerte mondiale par l’OMS, tout n’est pas terminé avec le Covid-19 : “Il nous reste encore du chemin à parcourir”

Mais entre le covid long, les risques pour les patients les plus fragiles et la faible protection liée à la couverture vaccinale limitée dans certains pays, le virus représente toujours une menace pour une certaine partie de la population.

“Il faudrait arriver à sortir d’une logique binaire qui consisterait à considérer le problème terminé parce que l’urgence pandémique serait derrière nous, juge Antoine Flahault, épidémiologiste, médecin et directeur de l’Institut de santé globale à l’université de Genève (Suisse). Je suis de ceux qui n’hésitent pas à confirmer que l’on est bien sorti de l’état d’urgence mais il reste du chemin à parcourir pour réduire le risque de Covid long, les formes graves conduisant à l’hospitalisation, et les décès. La question que l’on doit se poser est de savoir comment l’on pourrait faire mieux pour éviter l’évitable”.

L’OMS n’est pas contrainte de lever un jour l’état de pandémie

D’après l’expert, la réponse comprend quatre éléments majeurs. À savoir une veille sanitaire de base fiable fondée par exemple sur l’analyse moléculaire des eaux usées, un plan ventilation effectif, une stratégie testant et traitant les plus vulnérables, et davantage d’efforts consacrés à la prise en charge du problème des Covid longs.

La notion d’urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) est clairement définie par le Règlement Sanitaire International (RSI), ratifié par tous les États membres de l’OMS, et d’ailleurs c’est cette USPPI qui a été levée vendredi dernier par le DG de l’OMS sur recommandation de son comité d’urgence. Par contre, le terme de “pandémie” n’apparaît pas dans le RSI.

“Il n’a pour l’heure pas de fondement juridique, à part dans le cas de la grippe qui bénéficie de textes organisant la réponse aux pandémies que ce virus provoque plusieurs fois par siècle (la dernière datant de 2009), illustre-t-il. Le 11 mars 2020, sans base juridique solide donc, le DG de l’OMS a déclaré l’état de pandémie à propos du Covid-19, mais ce fut surtout pour tenter de mobiliser une communauté internationale qui restait relativement atone par rapport à l’évolution de la situation que l’OMS jugeait à raison préoccupante. L’OMS n’est pas contrainte de lever un jour l’état de pandémie. Elle le fera peut-être, mais on ne pourrait pas lui reprocher de ne pas le faire, au moins sur le plan réglementaire”.

Par ailleurs, il n’y a pas aujourd’hui de définition officielle d’une fin de pandémie, à part pour la grippe. Lorsque, le 10 août 2010, Margaret Chan, DG de l’OMS avait alors à l’époque déclaré, sur recommandation de son comité d’urgence, la fin de la pandémie de grippe H1N1, le virus continuait encore à circuler, et il circule toujours actuellement (il continuait aussi de provoquer des formes graves et des décès). Toutefois, l’OMS a jugé qu’il avait su maîtriser suffisamment l’impact du virus, contre lequel on disposait de vaccins et de traitements.

“On peut donc, par analogie, estimer que l’on est aujourd’hui, vis-à-vis du SARS-CoV-2 dans une situation relativement comparable à celle d’août 2010 pour la grippe, avec cependant quelques différences, comme la moindre saisonnalité du coronavirus, l’existence de formes post-infectieuses plus fréquentes, et un taux de mutations du virus plus élevé que celui de la grippe”.

Que sait-on du dernier variant d’Omicron, appelé Arcturus ?

Sur le tableau épidémiologique, c’est actuellement le dernier venu d’Omicron, le sous-variant XBB.1.16, est apparu en janvier en Inde qui fait l’objet d’une surveillance de la part de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), sans qu’il y ait une inquiétude particulière le concernant.

Si le monde est aujourd’hui dominé par les sous-variants d’Omicron de la série XBB, il y a plus de mille sous-variants circulant dans le monde, XBB.1.5 se retire progressivement d’Europe occidentale au profit d’autres lignées de la série, comme XBB.1.9 et XBB.1.16. “À chaque fois ces nouveaux sous-variants émergent et dominent parce qu’ils sont plus transmissibles que les précédents et qu’ils échappent davantage à l’immunité – en termes de contaminations- laissée par les infections et les vaccins précédents. La bonne nouvelle cependant est que la protection contre les formes graves reste solide quels que soient les variants identifiés jusqu’à présent”, explique-t-il”.

Dans la courte histoire de cette pandémie, le variant Omicron aura fait preuve d’une longévité inégalée. Pour autant, sera-t-il le dernier des variants du Sars-Cov-2 ?

“On ne sait pas comment évoluera le SARS-COV-2 dans les mois et années à venir et je me garderai bien de tout pronostic à ce sujet, répond le Professeur. Par ailleurs la dénomination par des lettres grecques Alpha, Delta, Omicron est humaine, et n’obéit pas à une logique implacable. Ainsi, il y a davantage de distance génomique (nombre de mutations) entre certains sous-variants d’Omicron qu’entre certains de ces sous-variants et Alpha ou Delta. Donc pour plusieurs sous-variants classés comme appartenant à Omicron, on aurait déjà pu attribuer une autre lettre grecque”.