“Nos cellules peuvent être plus efficaces que des médicaments”: Plongée au cœur d’une unité où sont mis au point les traitements les plus prometteurs

Cette technique de soin consiste à greffer des cellules afin de restaurer la fonction d’un tissu ou d’un organe. L’objectif ? Soigner durablement le patient grâce à une injection unique de cellules thérapeutiques. La nouvelle Unité de Thérapie Cellulaire de l’Institut Jules Bordet, qui fait désormais partie de l’Hôpital Universitaire de Bruxelles (H.U.B) aux côtés de l’Hôpital Erasme et de l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola, vient de célébrer son arrivée sur le campus du pôle santé de l’ULB.

Aujourd'hui, on peut l'utiliser chez beaucoup plus de patients

“La thérapie cellulaire est un principe qui existe depuis longtemps, notamment avec la greffe de moelle osseuse pour reconstituer un système sanguin (donc des globules blancs, rouges et des plaquettes) et progressivement, on s’est mis à faire de mieux en mieux, retrace la Dr De Wilde. On a alors pris des cellules souches de la moelle, des cellules capables de régénérer des globules rouges ou blancs par exemple, et aujourd’hui, on va encore plus loin en allant chercher un certain type de cellules qui nous intéressent et qu’on peut modifier. En effet, on modifie le récepteur ou le matériel génétique de manière à ce que ces cellules puissent combattre des maladies comme le cancer ou réparer un déficit génétique au niveau des globules rouges, par exemple”.

La thérapie cellulaire offre beaucoup d’espoir pour développer des traitements alternatifs contre des maladies variées comme le cancer, les maladies inflammatoires, la drépanocytose, les maladies du globules rouges, etc. ©cameriere ennio

Un environnement hyper sécurisé

C’est donc dans cet environnement hyper protégé où sont créés, à partir de cellules souches, les traitements de demain. Mais avant de pénétrer dans cette zone classée et ultra-sécurisée, il faut franchir plusieurs sas. Collés au sol, des paillassons autocollants permettent de retirer les germes des semelles de nos chaussures devant sas d’habillage. Munis d’une combinaison, d’une charlotte, de gants, d’un masque et de surchaussures, c’est l’occasion de se mettre dans la peau de ces artisans cellulaires.

Trois points sont d’ailleurs essentiels pour garantir la sûreté des lieux : le nettoyage quotidien de toutes les zones, l’habillage et la gestion de la filtration de l’air. Derrière les quatre logettes vitrées, les chercheurs doivent faire preuve de la plus grande précaution.

“C’est un quotidien qui est extrêmement lourd mais qui est primordial pour préserver tout cet environnement, souligne Redouane Rouas, directeur du laboratoire de l’UTCH. Dans ces zones, on met en place des pressions négatives pour que rien ne puisse sortir et tout puisse entrer étant donné que le produit infusé est destiné à des patients immunodéprimés, c’est-à-dire qu’ils sont vulnérables à la présence du moindre petit microbe lors de la préparation. On doit donc faire super attention et c’est pour cela qu’énormément de mesures sont prises”.

Les cellules humaines utilisées en thérapie cellulaire doivent être traitées avec autant de précaution et de standardisation que les médicaments. ©cameriere ennio

Après une première année au sein du nouveau bâtiment de l’Institut Jules ​ Bordet, l’Unité de thérapie cellulaire vient d’ailleurs d’être accréditée par l’Agence nationale des médicaments pour l’utilisation de produit cellulaire modifié. Une avancée majeure qui permettra de développer des projets de plus en plus concrets. Au quotidien, l’Unité de Thérapie et de Recherche Clinique travaille en étroite collaboration avec les laboratoires de l’Institut, les laboratoires ​du campus et des partenaires pharmaceutiques pour imaginer et tester les traitements du futur.

Depuis l’ouverture de l’unité, près de 2200 patients ont été soignés et ont pu bénéficier de la thérapie cellulaire. Au total, 40 lits sont disponibles pour tout ce qui touche à l’hématologie et l’oncologie, 20 lits pour l’hématologie classique et les maladies du système immunitaire et 5 lits sont présents en unité pédiatrique au sein de l’HUDERF. Et la demande ne fait qu’augmenter. “L’hôpital est neuf et grand, on reçoit donc de plus en plus de patients, constate Virginie De Wilde. On a 20 % de hausse de la demande chaque année. Et l’avantage avec cette thérapie, c’est qu’on peut réaliser des greffes chez des patients de plus en plus âgés”.

institut jules bordet , experimental , nouveautée , medecine , medecin , science , guerisons , cancer , cellule ©cameriere ennio

D’ailleurs, les thérapies de ce genre sont uniques. “C’est toujours un seul produit par patient, complète Redouane Rouas. Il y a une interdiction que deux produits se croisent dans les différents sas, c’est une procédure très lourde mais nécessaire”.

On rend la celulle hyper puissante contre la tumeur

Un nouveau panel de maladies dans le viseur

Quand cela fonctionne, les greffes permettent alors de reconstituer un nouveau système immunitaire capable de combattre les tumeurs. “Une cellule peut même parfois faire mieux le job qu’un médicament, glisse la Dr De Wilde. En fait, on la rend super puissante contre une tumeur par exemple, on parvient à modifier la cellule du patient et ça, c’est vraiment génial on arrive à l’utiliser de manière très pointue aujourd’hui. Une fois remise dans le corps du patient, elle va corriger le déficit là où il est. Cette cellule modifiée va vraiment avoir une action antitumorale et anti-inflammatoire, on transfère donc le gène ou on donne le globule rouge réparé pour guérir certaines maladies, c’est donc un procédé super puissant. Cela ouvre même les champs des possibles pour traiter des maladies qui n’étaient auparavant pas soignées par la chimio”.

Et aujourd’hui, la thérapie cellulaire connaît une véritable révolution étant donné qu’elle s’étend désormais à de multiples autres domaines de la médecine tels que l’immunothérapie contre des cancers qui ne répondent pas à la chimiothérapie, la médecine régénérative, la modification de gènes pour guérir des maladies rares du globule rouge.

“On peut s’attaquer à toute une série de maladies de type cancer, comme les leucémies aiguës ou les cancers hématologiques mais aussi les lymphomes et le cancer des os, explique le directeur du laboratoire de l’UTCH. Et petit à petit, on fait des progrès dans d’autres types de cancer, notamment des cancers très difficiles à traiter avec la chimio comme celui du pancréas. Il y a de plus en plus d’essais cliniques à l’égard de cancer non hématologiques. Et c’est porteur d’espoir car on peut désormais l’utiliser chez beaucoup plus de patients, notamment des personnes plus âgées, des patients diabétiques ou cardiaques, des gens qui n’auraient pas pu recevoir de greffe auparavant car ils étaient trop fragiles. Ces traitements ont également moins d’effets secondaires et sont beaucoup moins lourds que la chimio par exemple, c’est très prometteur pour les guérisons à long terme. Les gens voient souvent leur système immunitaire comme un système de défense et quelque chose d’extérieur alors qu’en réalité, sa première fonction est d’assurer qu’on n’attaque pas son propre corps. On l’utilise alors face à des maladies auto-immunes pour profiter de ces mécanismes qui existent déjà”.