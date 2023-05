En 2022, la mortalité liée au covid restait trois à quatre fois supérieure à celle de la grippe : “Peut-on se contenter de cette situation ?”

À lire aussi

Par contre, les personnes plus âgées, les autres adultes avec des comorbidités, toutes les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes et les travailleurs de santé en première ligne sont invités à davantage de vaccinations, à raison d’une dose de rappel après le régime initial de vaccination et un premier rappel. Le SAGE recommande un intervalle de 6 à 12 mois entre les boosters en fonction des morbidités.

Aujourd’hui les recommandations officielles des différentes agences de sécurité sanitaire vont donc dans le sens d’un rappel une à deux fois par an pour les personnes à risque de formes graves, les personnels de santé ou des maisons de retraite. Les États-Unis suggèrent d’ailleurs de simplifier encore le calendrier vaccinal en phasant la vaccination contre le Covid avec celle contre la grippe, à l’automne de chaque année, dans les mêmes catégories de la population.

guillement En 2022, la mortalité liée au Covid en Europe est restée très élevée"

”Mais la question qui se pose est davantage de savoir si la population générale, dont une partie était, avant le vaccin, à risque de formes graves en cas de présence de certaines comorbidités, restera protégée sans nouveaux rappels ou s’il faudra préconiser aussi des rappels au moins à ceux-là, et on ne dispose pas encore de données permettant d’y répondre”, expose Antoine Flahault, épidémiologiste, médecin et directeur de l’Institut de santé globale à l’université de Genève (Suisse).

Pourquoi les chiffres officiels restent sous-estimés

Tout au long de la pandémie, le vaccin aura démontré son utilité. Le décompte officiel des morts rapportés au Covid est de 6’872’446 mais tant les journalistes de The Economist que les chercheurs ayant publié dans le Lancet proposent des estimations convergentes, redressées de la sous-notification des chiffres officiels, qui sont de l’ordre de 25 à 30 millions de décès à la fin 2022.

D’après l’expert, les chiffres exacts seront difficiles à connaître, mais tout le monde s’accorde à dire que les chiffres officiels sont très sous-estimés. “Dans ce contexte, des chercheurs ont tenté d’estimer le bénéfice apporté par le vaccin et il semble qu’il soit de même ordre de grandeur, puisqu’au moins 20 millions de vies auraient été épargnées pendant les 18 premiers mois suivant la distribution des vaccins. Les vaccins ont tellement changé la donne dans cette pandémie que l’on ne rapporte plus, nulle part au monde, de nouveaux confinements et quarantaines. Les contrôles sanitaires aux frontières aussi tombent les uns après les autres. Tout cela, on le doit avant tout au vaccin”.

Pour les non-vaccinés qui ont survécu, leur immunité laissée par l’infection les protège désormais avec une efficacité voisine de celle du vaccin. Et les victimes actuelles du coronavirus sont les personnes très âgées, dont l’état de santé est particulièrement fragile et bascule à l’occasion d’un Covid qui vient se surajouter à leur vulnérabilité, ou des personnes immunodéprimées, que ce soit par leur maladie ou par leur traitement (les Britanniques ont d’ailleurs chiffré ce groupe à 500’000 dans leur pays). Par ailleurs, les infections, mêmes bénignes, peuvent dans 10 % des cas entraîner des Covid longs parfois très invalidants et de prise en charge difficile.

Des mini-vagues plutôt que des surtensions saisonnières ?

Depuis l’arrivée d’Omicron, s’il devient difficile de caractériser la taille des vagues de contaminations en raison de l’effondrement du nombre de tests pratiqués, on voit en termes hospitaliers et de décès des vagues de plus en plus petites, par rapport aux premières que nous avons connues.

”Je n’aime cependant pas trop les termes de “mini-vagues” ou de “vaguelettes” mêmes s’ils sont parfois utilisés par certains de mes collègues car je crois qu’ils risquent de minimiser une situation épidémiologique dont on ne devrait pas encore se satisfaire, souligne Antoine Flahault. En 2022, la mortalité en Europe est restée très élevée, trois à quatre fois supérieure à celle de la grippe qui déjà fauchait trop de personnes vulnérables, souhaite-t-on se contenter de cette situation ?”.

Trois ans après le début de la crise, les outils manquent encore et toujours pour améliorer la qualité de l’air, regrettent de nombreux experts. Un plan ventilation doit voir le jour en Belgique d’ici l’hiver prochain mais les contours restent encore flous.

”À partir du moment où l’on a fait la constatation, non démentie par les observations, que l’immense majorité des contaminations se produisait dans des locaux fermés, mal ventilés, et souvent bondés, il conviendrait d’en tirer les leçons et d’exiger de ventiler les dits locaux, rappelle le Professeur. Cela nécessite un contrôle strict, par exemple par des capteurs de CO2, et le cas échéant des travaux visant à améliorer la qualité de l’air intérieur là où l’on reçoit du public. Les écoles, universités, hôpitaux, prisons, transports publics, bars, restaurants et bureaux partagés devraient être ciblés en priorité par ces mesures”.