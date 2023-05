Malgré la hausse des numéros Inami, la pénurie de médecins inquiète: “Quand on se projette sur 20 ans, la situation reste catastrophique”

À lire aussi

Pour rappel, ces numéros sont délivrés individuellement aux médecins par l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (Inami). Et la commission fédérale de planification a émis un avis prévoyant un quota de 2.029 médecins : 1.144 pour la Flandre et 929 pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, sachant qu’avec le taux de déperdition, ces chiffres passeraient à respectivement 992 et 1.391. Pour les premiers, c’est 25 % de plus qu’en 2028 et 83 % de plus qu’en 2027.

Dans un courrier adressé au ministre Vandenbroucke, le gouvernement flamand a expliqué qu’il souhaitait que 1.600 étudiants néerlandophones entament le cursus de médecine lors de la prochaine année universitaire et que le quota fédéral soit adapté à cet effet. Le ministre a par la suite indiqué à la Chambre qu’il était prêt à augmenter le quota pour la Flandre. Du côté flamand, le ministre Vandenbroucke a finalement décidé d'augmenter de 100 médecins le quota pour 2029 recommandé par la commission de planification, afin de résorber plus rapidement la pénurie historique de candidats médecins en Communauté flamande.

L’absence de réaction des ministres francophones

“Depuis plusieurs semaines, la Flandre se mobilise et manifeste pour alerter sur les différentes pénuries et elle a raison, estime la cheffe de groupe des Engagés, Catherine Fonck. C’est une bonne nouvelle car jusqu’à présent, les Flamands disaient qu’il n’en fallait pas plus, les deux communautés sont donc d’accord pour dire que la pénurie est croissante, autant pour les médecins que pour les dentistes. Mais si la Flandre se mobilise, le ministre ne veut pas en entendre parler du côté francophone et du côté des autres ministres de la santé francophones, c’est le silence total ! Ce qui est totalement incompréhensible”.

Pour justifier son propos, la députée exhorte les chiffres liés à cette situation. Et ils sont interpellants.

“J’ai interpellé le ministre à ce sujet et je vais continuer de lui mettre une forme de pression pour qu’il prenne également en compte la réalité francophone comme il l’a fait en Flandre, explique-t-elle. Les indicateurs sont en effet encore plus graves : la pénurie de médecins concerne une commune sur deux et beaucoup de généralistes se retrouvent dans des situations compliquées, c’est la même situation dans les hôpitaux avec les médecins spécialistes. C’est de plus en plus compliqué pour obtenir un rendez-vous et par ailleurs, la réalité démographique est inquiétante du côté francophone étant donné qu’on a 40 % de médecins qui partiront à la retraite dans les dix prochaines années. Ce pourcentage ne sera donc pas renouvelé par les médecins qui sortent des études”.

Et si les nouveaux chiffres annoncés pour la rentrée à venir traduisent bien une hausse du nombre de diplômés, cette estimation reste trompeuse aux yeux de Mme Fonck. La raison est simple : ces dernières années, les quotas du côté francophone tournaient autour des 940 unités.

Malgré les quotas, la pénurie risque de s’aggraver

Pour le GBO (le groupement belge des omnipraticiens), il est en tout cas nécessaire d’établir à plus long terme une méthode plus rigoureuse basée sur les besoins de santé des populations et indépendante de la demande non rationalisée de soins.

“J’appelle les gouvernements et les ministres francophones à se réveiller car c’est maintenant que ça se passe et c’est maintenant qu’on peut obtenir des avancées pour augmenter les quotas par rapport aux estimations de la commission de planification, exhorte Catherine Fonck. Il est urgent et vital d’inverser la tendance par rapport à ce que l’on voit et on peut se poser des questions par rapport à la suspension du contingentement quand on voit la demande flamande”.

Autre donnée importante, la projection des forces de travail disponibles réalisée pour les médecins entre 2021 et 2041, tout en tenant compte de ces nouveaux quotas proposés et des besoins de la population. D’après les statistiques obtenues par la cheffe de groupe des Engagés, on se rend compte que malgré la hausse des quotas, les forces de travail sont en baisse pour 16 spécialisations (dont les médecins généralistes) sur 30 côté flamand et 22 sur 30 pour la partie francophone. La situation est même critique pour 10 spécialisations. Ce qui signifie que les forces de travail sont en baisse de plus de 40 % d’ici 2041.

“On voit donc vraiment que la situation est aujourd’hui très compliquée et si on se projette sur les 20 ans qui viennent, elle est même catastrophique, je suis très inquiète pour la prise en charge des patients et la qualité des soins”, conclut celle qui est aussi médecin de profession.