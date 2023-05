Une maladie rare dont souffrent 40.000 Belges: ils sont pourtant privés de soins

Chez nous, l’association Millions Missing milite pour la connaissance et la reconnaissance politique et médicale de la maladie en Belgique francophone. “Les patients sont dans une situation intolérable en Belgique à travers le monde, déplore l’association. En plus de souffrir de la maladie, ils doivent faire face à une quasi totale méconnaissance de leur maladie de la part du monde médical et des autorités publiques. Les conséquences de cette situation détruisent des vies partout, y compris chez nous. La prise en charge est d’ailleurs catastrophique : seul 1 centre existe encore à l’UZ Leuven mais propose un traitement inadapté, voire délétère, qui va à l’encontre des recommandations internationales”.

Depuis plusieurs mois, de nombreuses recherches commencent à révéler l’ampleur des dégâts provoqués par la maladie, notamment à travers le covid long. Selon ses spécialistes, environ 20 à 30 % des personnes touchées par le Covid Long développeraient une encéphalomyélite myalgique. “Nos institutions gouvernementales n’ont pas réussi à se préparer de manière adéquate à cette crise tout à fait prévisible. Par ailleurs, il faut savoir que 75 % des malades EM sont incapables de travailler et 25 % sont constamment alités dans de grandes souffrances. Plusieurs études montrent d’ailleurs que les patients atteints par la maladie sont tout aussi handicapés que les patients souffrant de sclérose en plaques ou d’insuffisance cardiaque congestive”.