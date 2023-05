Souffrances, problèmes de concentration, troubles du comportement : les psychologues inquiets face à l’addiction des jeunes à TikTok

À lire aussi

Et d’après les chiffres les plus récents, l’application recenserait un peu plus de 3 millions d’utilisateurs de 18 ans et plus en Belgique.

guillement Une forme “d’abrutissement aux images dû au flux vidéo” incessant"

Mais comme d’autres réseaux sociaux, TikTok peut facilement provoquer un phénomène d’addiction, ce qui n’est pas sans danger sur la santé mentale des plus vulnérables. En France, une commission d’enquête du Sénat sur l’influence du réseau social TikTok a justement traité il y a quelques jours des effets psychologiques de l’application et des enjeux de l’éducation numérique.

Des experts ont notamment alerté quant aux réels effets de l’application sur les mineurs et ont soulevé le problème de l’hyper-addictivité des jeunes, en évoquant notamment une forme “d’abrutissement aux images dû au flux vidéo incessant”.

Un manque de sensibilisation

“L’usage des réseaux sociaux revient très souvent dans les discussions avec mes patients, souligne Philippe Godin, psychologue et professeur à l’UCL. Je vois des jeunes qui ont des soucis d’addiction quand d’autres subissent diverses formes de harcèlement ou visionnent des contenus qui ne sont pas adaptés à leur âge. On voit que la place de ce réseau social est prépondérante, certains jeunes restent dessus jusqu’à tard dans la nuit. Mais je crois que les consignes doivent avant tout venir des parents avec des règles mises en place au quotidien, notamment des limites à ne pas dépasser”.

Laurence Rossignol (sénatrice socialiste), s’est également alarmée des conséquences négatives de l’usage des réseaux sociaux chez les adolescentes, en avançant une corrélation entre l’utilisation des filtres sur les réseaux sociaux, l’augmentation du taux de suicide et le recours à la chirurgie esthétique.

Pour Philippe Godin, cette corrélation entre différents indicateurs n’est pas une démonstration scientifique mais les effets pervers sur la santé mentale des jeunes sont déjà bien visibles.

“Ces conséquences sont multifactorielles mais on constate que les souffrances comportementales et psychologiques sont multiples, note-t-il. On voit des ados très distraits, incapables de se concentrer sur la durée, des difficultés à respecter les consignes, des troubles du comportement etc. Finalement, un usage addictif provoque quasi les mêmes effets qu’une drogue chimique. La gestion de l’instant présent est aussi un élément qui devient problématique et les réseaux sociaux limitent la possibilité de gérer la frustration. Aujourd’hui, je crois qu’il faut sensibiliser beaucoup plus les jeunes à leur usage et aux risques d’un usage intensif au quotidien. Pour prévenir les risques et pour protéger nos jeunes, il est primordial de miser davantage sur l’éducation au numérique dès le plus jeune âge”.