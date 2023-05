En fin d'année passée, le parlement avait approuvé une nouvelle législation sur la qualité de l'air intérieur qui doit désormais être transposée en règles concrètes. Celles-ci seront d'abord applicables aux secteurs de l'horeca, des sports et de la culture, ressort-il de divers projets.

Avant tout, chaque espace de plus de 15 mètres carrés où des gens sont présents plus de 15 minutes devra disposer d'un compteur de CO2. Si cet espace dispose d'une ventilation ou d'un système de purification de l'air, il faudra que la quantité d'air frais délivré et le nombre maximum de personnes autorisées soient indiqués.

Les gérants de ces espaces devront mener une analyse de risque et élaborer un plan d'action pour améliorer la qualité de l'air, dans un premier temps sur base volontaire. Après le 1er janvier 2025, ces gestionnaires devront afficher ou publier un label de qualité de l'air.

Les hôpitaux, les bâtiments fédéraux, les écoles et les résidences de soins ne figurent pas pour le moment dans ces projets.

"Nous ne devons pas oublier ce que nous avons appris durant la pandémie", comment le ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke (Vooruit). "Il est tout à fait possible que d'ici quelques années nous soyons confrontés à nouveau à des maladies hautement contagieuses par voie aérienne. Nous devons donc être prêts", assure le socialiste flamand.