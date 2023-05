L’encéphalite à tiques, cette maladie potentiellement mortelle causée par une morsure: “Il n’existe aucun traitement spécifique”

"Les patients infectés par le virus TBE souffrent généralement de fièvre, de douleurs musculaires et de maux de tête au cours de la première phase, explique la docteure Charlotte Martin, Cheffe de Service, Maladies Infectieuses, CHU Saint-Pierre. Après disparition de ces premiers symptômes, des symptômes plus graves peuvent apparaître, deux semaines plus tard, dans le cas de la TBE. L'infection virale peut alors toucher le cerveau et la moelle épinière. Il n'existe en outre aucun traitement spécifique".

Les médecins préconisent donc de rester vigilant après une morsure de tique. "Lorsque la maladie se développe, deux phases symptomatiques sont généralement séparées par une période sans symptômes, précise Sciensano. On note d'abord une phase de syndrome grippal et une autre caractérisée par une atteinte du système nerveux central (méningo-encéphalite). Dans ce cas, la maladie peut être sévère, avec une mortalité de 0,5 à 2 %". Concrètement, une personne infectée sur trois risque de développer des troubles neurologiques comme l'encéphalite et 10 % d'entre elles peuvent avoir de graves séquelles. En cas d'apparition de symptômes après une morsure de tique, comme de la fièvre, des maux de tête et de la fatigue, il est d'ailleurs recommandé de consulter un médecin. Et vu que la maladie de Lyme est causée par une bactérie, le médecin prescrira dans la plupart des cas une cure d'antibiotiques.

D’ailleurs, les tiques porteuses du virus TBE sont principalement présentes en Europe centrale et en Europe de l’Est. Elle serait présente dans au moins 27 pays européens, dont plusieurs pays où les Belges aiment se rendre en vacances, comme l’Autriche, la Suisse, l’Allemagne, l’Italie, la Croatie, la Slovénie, la Norvège, la Suède ou la Finlande. Dans ces régions où le virus TBE sévit, 9 % des tiques sont contaminées. Chaque année, ce sont près de 10 000 Européens qui contractent la maladie.

Face à cette situation, Sciensano rappelle qu’il existe un vaccin recommandé en Belgique pour les personnes qui se rendent dans une zone ou un pays à risque et qui y pratiquent des activités en plein air, comme le bivouac ou les randonnées.