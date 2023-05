“Refuser un patient car il n’est pas rentable est contraire à nos valeurs” : En colère, le secteur des soins à domicile appelle à un refinancement

Dans la matinée, ces professionnels du secteur distribueront des tracts dans plusieurs gares du pays pour faire connaître leurs revendications. Et dans la foulée, l’action se poursuivra au carrefour Arts-Loi entre la rue de la Loi et la petite ceinture, à quelques mètres du cabinet du ministre Vandenbroucke où se tiendra une conférence de presse. Une délégation devrait d’ailleurs être reçue par le cabinet du ministre.

”Cela fait plusieurs années que notre secteur est sous financé, ce qui crée des situations difficilement tenables à domicile, déplore la Fédération de l’Aide et des Soins à Domicile. À titre d’exemple, les infirmiers à domicile de Belgique disposent de 35 secondes pour réaliser une injection intramusculaire au regard du financement prévu pour cet acte en 2023. 35 secondes, c’est le temps approximatif pour réchauffer une tasse de café au micro-onde, mais sûrement pas pour s’occuper d’un être humain. Et pourtant, ce temps à notre disposition rétrécit chaque année. En 2012, nous disposions de 60 secondes”.

Le nombre de prestations à domicile en forte hausse

Dans le viseur de l’asbl, le reflet d’un sous-financement structurel des soins infirmiers à domicile équivalent à 89 % du budget accordé, selon la Commission de conventions des praticiens de l’art infirmier (INAMI). Une situation qui devient de plus en plus tendue et qui risque d’avoir un impact sur la qualité des soins.

guillement La qualité des soins est en grand danger"

“Face à ce constat alarmant, nous ne pouvons rester muets ! Si rien ne bouge, cela va se répercuter sur les patients, regrette l’association. En 2030, le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans devrait dépasser 2,7 millions, soit une augmentation significative par rapport aux 2,27 millions de personnes aujourd’hui. Cette évolution démographique implique une demande croissante pour l’accompagnement à domicile”.

En 2012, le nombre de prestations de soins infirmiers à domicile réalisées chez les patients était de presque 142 millions. En 10 ans, ce chiffre a explosé pour atteindre les 155 millions. Et alors que les séjours à l’hôpital sont de plus en plus courts et que le désir de plus en plus de personnes âgées est de rester à domicile le plus longtemps possible, le secteur estime que le financement nécessaire pour assurer les prises en charge de manière qualitative n’est pas à la hauteur.

guillement Le refinancement du secteur des soins infirmiers à domicile est nécessaire"

En 2013, la Commission de conventions des praticiens de l’art infirmier- organismes assureurs de l’INAMI a même évalué le sous-financement structurel des soins infirmiers à domicile à 89 % du budget accordé. Depuis, aucune évolution favorable n’a été réalisée.

De plus, depuis l’an 2000, les honoraires pour les prestations des infirmiers à domicile ne cessent de creuser un écart important avec les indices du coût de la vie. La hausse constante des prix des carburants aggrave encore la situation. Ajoutées aux dépenses liées aux formations des professionnels et à l’organisation du travail en tant que telle, ces hausses se répercutent sur chaque soin, les rendant de plus en plus difficiles à mener à bien financièrement.

Plus de tâches mais moins de temps au chevet du patient

“Face à cette situation, la qualité des soins est en danger même si elle reste un élément central des valeurs qui nous animent, alerte Zélie Seynaeve, infirmière cheffe adjointe à l’ASD de Mouscron (Aide&Soins à Domicile) et qui travaille dans le secteur des soins depuis 2005. Le problème, c’est que notre employeur nous paye selon un barème officiel, ils ne peuvent pas nous payer moins, par contre, eux sont financés à hauteur de ce que coûte un infirmier. Par exemple, on doit passer 35 secondes à réaliser une injection intramusculaire pour ne pas être en perte, tout en sachant qu’il y a le déplacement, la vérification de la prescription, etc. Nous ne sommes pas des techniciens, on parle d’un acte médical intégré dans une pathologie à soigner, il ne suffit donc pas de faire une injection et d’enchaîner avec le patient d’après. On reste parfois 1H30 chez un patient car il le nécessite et on sait que la tournée sera en déficit mais on ne veut pas tomber dans une logique de filtrage des patients qui ne sont pas rentables, même si certains le font déjà. C’est contraire à nos valeurs de refuser ou bâcler un patient parce qu’il n’est pas rentable”.

Zélie Seynaeve, infirmière cheffe adjointe à l’ASD de Mouscron (Aide & Soins à Domicile), travaille dans le secteur des soins depuis 2005. ©DR ASD Mouscron

Face à cette situation, le secteur des soins à domicile estime qu’une révision du mécanisme d’indexation des honoraires est nécessaire. “Nous demandons que cette indexation ne soit plus annuelle, mais trimestrielle, au même titre que l’indice du coût de la vie, indique la Fédération de l’Aide et des Soins à Domicile. Le refinancement du secteur des soins infirmiers à domicile est également nécessaire. L’indexation des honoraires ne suffira pas à rattraper l’écart qui s’est créé entre le coût réel de la vie et les honoraires appliqués aux infirmiers à domicile depuis les 20 dernières années. Moderniser la nomenclature pour répondre aux nouvelles prises en charge, aux besoins de la population, au mode d’organisation en évolution, stimuler le financement de pratiques en intégrant différentes sources de financement supplémentaires sans conditions d’accès est tout aussi nécessaire à la survie des soins infirmiers à domicile”.

Sur le terrain, Zélie évoque un malaise qui gonfle d’année en année. “On a de moins en moins de temps avec nos patients. Récemment, un patient nous a appelés pour nous dire que nos équipes couraient en permanence et que ce n’était pas normal, raconte-t-elle. Et c’est anormal car la pression est devenue trop forte sur le personnel. Ce qui peut engendrer des erreurs, comme un oubli de vérifier une ordonnance, une erreur dans un pilulier, etc. Avec cette logique économique, la qualité des soins sera impactée. C’est pour cela qu’il est important de rappeler que nous n’apportons pas seulement un aspect technique, la dimension humaine est indissociable à notre fonction”.