Une randonnée de plus de 100 km à travers les îles de Norvège: le défi de dix patientes pour lutter contre le cancer du sein

100km au-delà poursuit plusieurs objectifs. L'association souhaite redonner l'espoir d'une vie normale à des femmes souvent marquées par la brutalité du diagnostic et la lourdeur des traitements. "Lorsque j'apprends que j'ai un cancer, c'est la douche froide", confie Véronique, l'une des participantes de cette troisième édition. L'association promeut également le dépassement de soi qui permettra aux participantes d'affronter de manière plus aisée les défis de la vie quotidienne. Dans notre société qui se veut de plus en plus individualiste, ce projet vise à créer du lien. Les Hommes ont besoin de contact et de partager des expériences. Un autre objectif poursuivi par l'ASBL est de (re) donner le goût du sport à ces femmes de manière permanente. "Je n'étais pas forcément très sportive avant de tomber malade et, pendant le traitement, c'est vrai que je n'ai pratiqué aucune activité physique", avoue Véronique qui reconnaît que ce manque d'activité physique se faisait sentir. Malgré quelques appréhensions, ces dix femmes sont déterminées à pousser leurs limites le plus loin possible. "On a un peu mal aux jambes, on se demande si on sera capable de réussir", explique Véronique.

La marche est une activité qui prend du temps. Dans une société où tout semble se dérouler à un rythme effréné, marcher donne un véritable sentiment de liberté. Lorsqu'on marche, on a le contrôle. Il est possible de s'arrêter quand le besoin se ressent et de continuer à avancer ensuite. C'est ainsi que fonctionne la vie. Après des mois d'entraînement, parcourir tous ces kilomètres permettra à ces femmes et à Véronique de "clore un chapitre de leur vie".