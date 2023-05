Les dangers des antihistaminiques : jusqu’à 5 fois plus de risques d’accident

Un rhume des foins non traité aurait ainsi le même effet au volant que le fait d’avoir bu 2 ou 3 verres d’alcool

Cela vaut pour tous les types de médicaments, mais les antihistaminiques qui semblent bien inoffensifs font pourtant partie des médicaments qui méritent une certaine surveillance. “En Belgique, 1 personne sur 6 souffre du rhume des foins et c’est à cette période de l’année que les symptômes sont les plus importants. Pour lutter contre ces derniers, des traitements à base d’antihistaminiques sont souvent utilisés. Or, tout comme les antidépresseurs, les anxiolytiques ou encore les somnifères, ils font partie des médicaments parmi les plus dangereux au volant. Ils provoquent généralement de la somnolence et une baisse de la réactivité et de la rapidité de mouvement. Les symptômes allergiques eux-mêmes peuvent aussi être source de danger sur la route. Le manque de sommeil, qui est souvent de moins bonne qualité et moins réparateur lorsqu’on souffre d’allergies, augmente en effet les risques de somnolence et les yeux larmoyants et gonflés ainsi que les éternuements fréquents peuvent réduire la visibilité. Selon une étude de l’université de Maastricht, un rhume des foins non traité aurait ainsi le même effet au volant que le fait d’avoir bu 2 ou 3 verres d’alcool”, prévient l’AWSR.