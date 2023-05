“On va sauver de plus en plus de patients” : les cancers de la peau explosent mais ces traitements suscitent beaucoup d’espoir

“Ils sont causés principalement par nos comportements lorsqu’il y a du soleil, ou par l’utilisation de bancs solaires, souligne la Fondation contre le cancer. Dans les deux cas, notre peau est exposée à des rayons ultraviolets (UV), qui sont cancérogènes.

Malgré cette évolution inquiétante, Jo Van Ginderachter, spécialiste du cancer à la VUB et professeur en immunologie, se veut optimiste concernant les nouvelles techniques de soins. D’après lui, les espoirs de traitement sont nombreux, notamment grâce au développement de l’immunothérapie, qui consiste à agir sur le système immunitaire d’un patient pour l’aider à lutter contre sa maladie.

guillement Le plus grand progrès aura lieu grâce à l'immunothérapie"

”On va contrôler de mieux en mieux les tumeurs”

“Depuis 10 ans, l’immunothérapie fait partie des principaux espoirs en matière de lutte contre le cancer, explique le chercheur. Son champ d’action va se poursuivre et s’élargir et on voit que cela marche très bien sur les mélanomes et les différents cancers de la peau, je pense que le principal progrès se fera d’ailleurs dans ce domaine. Dans les années à venir, on ne pourra pas non plus guérir tout le monde mais on va contrôler de mieux en mieux contrôler les tumeurs”.

Récemment, des chercheurs de l’UZ Brussel ont également découvert un nouveau traitement efficace pour le mélanome résistant. Il s’agit d’un nouveau traitement expérimental dans lequel les cellules de l’organisme qui aident le système immunitaire à attaquer et à rendre inoffensives les cellules cancéreuses (cellules dendritiques) sont injectées dans la tumeur

En Belgique comme partout dans le monde, le nombre de cancers de la peau détectés augmente de manière impressionnante. Face à cette situation, la Fondation contre le Cancer a axé sa campagne annuelle sur le rappel des trois recommandations en la matière, à savoir : réduire la durée d’exposition en restant à l’ombre, ensuite porter des vêtements protecteurs (chemise, chapeau à large bord, lunettes de soleil), et enfin, en plus des deux mesures ci-dessus, appliquer de la crème solaire à haut indice de protection.

Il n’y a pas que le mélanome !

Si le mélanome est la forme la plus agressive de cancer de la peau, la Fondation rappelle qu’il est néanmoins le moins fréquent. Il existe en effet plusieurs types de cancers de la peau : le plus courant étant le carcinome basocellulaire (70 %), puis le carcinome épidermoïde (20 %) et enfin le mélanome (10 %).

Le carcinome basocellulaire et le carcinome spinocellulaire sont souvent causés par une exposition excessive aux rayons UVA et B du soleil, tandis que le mélanome peut être causé par une exposition au soleil, mais également par des facteurs génétiques et d’autres facteurs de risque.

”Le carcinome basocellulaire est rare avant l’âge de 45 ans, ensuite sa fréquence augmente, précise-t-elle. Le carcinome basocellulaire croît très lentement et ne donne presque jamais naissance à des métastases. Il nécessite un traitement approprié, faute de quoi il peut s’étendre en profondeur et le traitement devient beaucoup plus difficile avec des chances de guérison qui diminuent”.