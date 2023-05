Cancer, l’info pleine d’espoir : des vaccins d’ici quelques années seulement ? “Il va devenir une maladie chronique de moins en moins mortelle”

“Oui et non. Ce qui est réaliste, c’est qu’il y aura des vaccins contre le cancer via la technologie Arn messager qu’on a connu avec le covid. Elle a prouvé son utilité pendant la pandémie et le même système peut s’attaquer aux tumeurs, et c’est un grand espoir pour tous les patients. Mais est-ce miraculeux et est-ce que l’on pourra guérir tout le monde ? C’est autre chose et les labos ont tendance à exagérer leurs promesses”.

Concrètement, comment cette technologie s’attaque au cancer ?

“C’est le même fonctionnement qu’avec le covid mais la situation est différente. En fait, les vaccins anti-covid étaient des vaccins prophylactiques, c’est-à-dire qu’on l’injecte dans des gens sains dans le but de les protéger par rapport à une infection qui pourrait arriver plus tard. Dans le cas du cancer, la personne est déjà malade, à cause d’une tumeur ou d’une métastase, et l’objectif du vaccin Arn sera d’activer les cellules T, qui sont des cellules tueuses et ont la capacité de tuer des cellules cancéreuses. Ce qui est beaucoup moins évident qu’avec le covid car les tumeurs ont développé des mécanismes pour échapper au système immunitaire. Ces vaccins font la promesse d’activer efficacement ces cellules T mais il faudra voir ce que ça va donner à tous les niveaux chez les patients, il faut donc encore du temps pour la recherche. Mais leur particularité, c’est de potentiellement permettre des vaccins personnalisés pour chaque patient”.

L’immunothérapie est souvent citée comme étant le principal espoir en matière de lutte contre le cancer. Où en est-on ?

“Depuis dix ans, c’est notre plus grand espoir et je crois qu’elle va poursuivre son chemin dans les années à venir. L’immunothérapie marche très bien contre les mélanomes, les cancers de la peau, du poumon et sur certains lymphomes. Je crois que le principal progrès se situera autour de cette méthode de soins, avec les vaccins Arn en parallèle. Dans les années à venir, nous pourrons traiter de plus en plus de cancers avec l’immunothérapie, on ne pourra peut-être pas guérir tout le monde et on va pouvoir mieux contrôler les tumeurs, ce qui fera que le cancer sera une maladie davantage chronique que mortelle”.

Toutefois, certains cancers comme celui du pancréas sont beaucoup plus difficiles à traiter. Comment évolue la recherche concernant tous ces cancers plus coriaces ?

“Malheureusement, il y a eu peu de progrès concernant le cancer du pancréas, c’est le cas de certains cancers du cerveau également. Pour le pancréas, on fait face à un environnement très immunosuppressif, c’est pour ça que l’immunothérapie marche moins bien pour le moment. Mais on est en train de comprendre pourquoi ça ne marche pas et c’est ça notre progrès. On apprend et on avance. Si on arrive à comprendre les mécanismes dans les tumeurs, on peut alors développer d’autres traitements pour améliorer l’espérance de vie des patients”.

Comment ?

“En découvrant comment les mécanismes utilisés par les tumeurs parviennent à contourner notre système immunitaire. Dans les tumeurs, il y a un micro-environnement immunosuppressives qui n’aime pas toujours qu’il y ait une réponse immunitaire contre elle. Bien souvent, ces mécanismes font tout pour supprimer l’activité de notre système immunitaire. Sur le long terme, on doit donc miser sur les vaccins Arn qui activent ces cellules tueuses mais en même temps modifier cet environnement pour que les cellules concernées puissent faire leur boulot”.

D’ailleurs, dans vos recherches, vous ciblez particulièrement ces cellules immunosuppressives. Comment vous vous y prenez ?

“En fait, dans mon laboratoire, je suis spécialisé en macrophage, c’est-à-dire de grande cellule ayant la propriété d’ingérer et de détruire de grosses particules, que ce soit d’autres cellules, des particules étrangères ou des bactéries, et qui sont justement immunosuppressives dans les tumeurs. Mais dans ces dernières, ces macrophages sont modifiés par les tumeurs et perdent leur fonction. Nous cherchons donc des méthodes et des technologies pour améliorer tout cela, c’est-à-dire en changeant les macrophages pro-tumorales en macrophages anti-tumorales. Pour le dire autrement, on doit tout faire pour que la tumeur qui passe sous les radars du système immunitaire soit reconnue et identifiée comme un ennemi à éliminer”.

Entre le vaccin thérapeutique et l’immunothérapie, l’approche du futur doit-elle être complémentaire ?

“Totalement, on doit passer par une combinaison de traitements, on aura d’une part des traitements qui permettent de modifier ces macrophages et d’autres cellules dans les tumeurs, et d’autre part des vaccins efficaces, le tout avec le développement de l’immunothérapie. Les thérapies vont être complémentaires et leur association va se renforcer dans les années à venir, pour plus d’efficacité”.

Peut-on imaginer des traitements personnalisés pour chaque patient qui permettront de banaliser les cancers ?

“Il n’y aura pas de solution miracle qui fonctionne chez tout le monde mais beaucoup de progrès sont attendus et on peut dire que le cancer va devenir une maladie chronique dont on mourra beaucoup moins. Aujourd’hui, on arrive à soigner énormément de mélanomes, ce qui n’était pas le cas il y a 15 ans où les patients décédaient dans l’année. On guérit aussi de plus en plus de cancers du cerveau, du poumon, notamment via l’immunothérapie. On contrôle beaucoup mieux les tumeurs qu’auparavant. Dans les années à venir, on va contrôler de plus en plus de tumeurs, qui deviendront des maladies chroniques. De plus, les vaccins contre le cancer vont nous aider à combattre les tumeurs et à réduire le risque de rechute. Les personnes atteintes d’un cancer vont donc avoir des chances de survie de plus en plus grandes”.