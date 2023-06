À lire aussi

L’Endotest développé par la start-up Ziwig, pour diagnostiquer l’endométriose est le premier du genre. L’entreprise a travaillé conjointement avec le Collège national des Gynécologues et Obstétriciens Français pour développer ce test. Celui-ci permettrait la pose d’un diagnostic en à peine quelques jours.

Le test peut se faire chez soi, une toute petite quantité de salive est requise. Le kit avec l’échantillon est ensuite envoyé par la poste pour être analysé. Les résultats sont ensuite délivrés lors d’une consultation chez un médecin.

Le professeur Philippe Descamps, responsable du centre d’endométriose au CHU d’Angers, explique au micro d’Europe 1 que cette innovation est possible grâce aux technologies actuelles. “Il y a des biomarqueurs un peu particuliers qu’on appelle les microARN. Il y en a à peu près 2.600 par individu. Grâce à ces techniques de nouvelle génération, le séquençage et l’intelligence artificielle ont mis en évidence 109 microARN qui sont impliqués dans l’endométriose. Et c’est cela que l’on a mis en évidence dans la salive et qui permettent de porter le diagnostic”, explique-t-il. Ce test serait fiable à presque 100 %.

Cet Endotest n’est pas encore en vente. Des négociations sont en cours pour obtenir le remboursement du kit par la Sécurité sociale.