A Bruxelles, une ordonnance visant à lutter contre ce fléau existe. Elle fixe des maximas pour le bruit des avions, les bruits de voisinage et les sons amplifiés.

"Plusieurs arrêtés fixent des seuils de bruits jugés acceptable. C'est une question importante car le bruit constitue une pollution à part entière qui a un impact bien réel sur la santé", explique Marie Poupé, responsable du service plan Bruit au sein de Bruxelles Environnement.

"Les effets les plus connus sont les bourdonnements et la surdité. Si vous allez voir un concert, le lendemain vous aurez peut-être des accouphènes qui peuvent rester définitivement. Mais le bruit a aussi des effets qui dépassent les capacités auditives. Chez les enfants qui sont exposé à des niveaux de bruit trop importants, on observe par exemple des difficultés d'apprentissage et une perturbation du sommeil. L'audition est notre sens le plus ancien. On dit que les oreilles n'ont pas de paupières car elles sont toujours en alerte, même quand on dort. Les réactions au bruit ont des incidences sur nos hormones et favorisent le diabète. En fait, le bruit a des effets insidieux et pervers car on ne fait pas toujours le lien entre ces maladies", poursuit-elle.

Au-delà d'une certaine dose de bruit, définie en terme de durée et d'intensité, la fatigue, le stress et l'agressivité sont exacerbés. "On a constaté que les enfants qui sont exposés au bruit sont plus agressifs que les autres", affirme Marie Poupé.

Les victimes de nuisance sonores peuvent adresser une plainte à son service. Le bruit est d'ailleurs le premier motif de plainte en lien avec l'environnement. Il concernerait 65% des dossiers.