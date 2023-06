Pour les allergiques au pollen, les prochains jours s'annoncent compliqués

Apparue plus tardivement cette année, par rapport à la même période l’an dernier, l’augmentation de la concentration en pollens de graminées importunera au moins une personne sur six en Belgique. Elle sera gênée par des picotements, démangeaisons à l’arrière de la bouche et dans la gorge, larmoiements et rougeurs aux yeux, éternuements, nez bouché, sinus encombrés, écoulements nasaux, difficultés respiratoires, voire une perte d’odorat et de goût, rappelant un certain Covid.

À ne pas confondre avec le Covid-19

Si les symptômes se confondent facilement avec ceux dudit virus ou du rhume, pour ce qui concerne l’allergie au pollen de graminées, il existe toutefois certaines différences, comme le rappelle Sciensano. En l’occurrence, “il n’y a pas de période d’incubation pour les allergies, qui apparaissent dès que l’organisme est exposé à certaines quantités d’allergènes. Par ailleurs, une allergie ne provoque ni fièvre ni douleurs musculaires, même si on peut avoir le nez qui coule, de la toux, des difficultés respiratoires et de la fatigue. Enfin, les symptômes d’allergie apparaissent tant qu’il y a exposition aux allergènes, ce qui peut durer de longues semaines pour certaines saisons polliniques. En cas de grippe ou de rhume, les symptômes sont plus courts”. Aussi, en cas de doute, il est recommandé de prendre contact avec son médecin généraliste ou un allergologue.

Les recommandations à suivre

D’ici là, à toutes fins utiles, voici les principales recommandations (de bon sens) de Sciensano aux personnes allergiques pour limiter les désagréments :

- Suivez les recommandations et les traitements prescrits par votre médecin ;

- Portez un masque pour limiter l’exposition par les voies respiratoires ;

- Nettoyez votre nez avec de l’eau physiologique ;

- Portez des lunettes (de soleil) pour limiter les réactions de contact ;

- Lavez vos cheveux et vos vêtements régulièrement ;

- Évitez les efforts physiques, surtout pendant les périodes les plus sèches ;

- Utilisez des mouchoirs en papier et jetez-les après chaque utilisation ;

- Ne séchez pas votre linge à l’extérieur ;

- Si vous vous déplacez en véhicule, gardez les fenêtres fermées ;

- Évitez d’ajouter des facteurs irritants ou allergisants dans votre environnement intérieur (tabac, parfums d’intérieur, bougies, encens, produits d’entretien ou de bricolage, etc.) ;

- Consultez régulièrement le site internet AirAllergy.be.