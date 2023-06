Détection de cancer, prédiction d’anomalie, suivi à distance : comment l’intelligence artificielle va révolutionner la relation médecin-patient

À lire aussi

À l’hôpital universitaire UZ Brussel, l’utilisation de l’IA est en tout cas déjà une réalité. “On l’utilise dans beaucoup d’activités mais surtout dans le domaine de l’imagerie médicale, notamment pour les analyses, explique Dieter De Court, innovation manager à l’UZ. On est guidé par l’intelligence artificielle pour interpréter les images des patients, ce qui ne pourrait pas être fait par l’œil humain. En parallèle, il y a toujours un médecin ou un spécialiste pour assurer le suivi et l’analyse, cela devient un support inévitable et précieux”.

guillement Les algorithmes vont pouvoir détecter certains troubles chez le patient"

Plusieurs algorithmes sont également utilisés dans les laboratoires dans le but d’assurer la logistique et l’analyse, en particulier pour les analyses de sang et d’urine. Dans certains cas, les tâches sont alors automatisées et proposées aux techniciens de l’hôpital. Ce qui libère un temps précieux au personnel. Pour d’autres patients, la réalité virtuelle est également employée via des lunettes connectées afin de réduire les douleurs et le stress, notamment avant ou après une opération.

À lire aussi

L'apport de l'intelligence artificielle dans les soins de santé ©IPM Graphics

“On organise régulièrement des sessions pour notre personnel dans le but de stimuler l’innovation et le recours à l’IA, rapporte-t-il. Nous voulons les sensibiliser mais aussi les familiariser avec ces nouvelles technologies tout en réfléchissant aux moyens que nous pouvons trouver pour améliorer la prise en charge des patients”. Récemment, un robot pour la micro et supermicrochirurgie a été présenté, dans lesquelles une extrême précision est requise. Ce dernier permet en effet de réduire de 20 fois les mouvements de la main du chirurgien, en filtrant ses tremblements.

À lire aussi

L’UZ Brussel appelle à plus de moyens pour booster le recours à l’IA

Toutefois, si de nombreuses innovations sont attendues, le contrôle humain doit rester central. “Les possibilités sont immenses mais la supervision de l’œil humain est aussi une priorité et elle doit s’accompagner de ce changement, met en garde Dieter De Court. Chez nous, il y a un projet de recherche combinant des informations génétiques du patient et les images issues des scanners dans l’optique d’avoir encore plus d’informations et de datas, notamment pour détecter des pathologies comme le cancer. Les algorithmes peuvent détecter certains troubles, ce qui améliore notre connaissance et facilite le diagnostic. On utilise déjà certaines technologies comme des lunettes connectées en réalité augmentée lors de chirurgie, ce qui offre une précision incomparable lors des opérations. On pense pouvoir aller plus loin dans les années à venir”.

guillement De manière générale, l’IA va être de plus en plus utilisée pour améliorer nos diagnostics"

Le spécialiste imagine par exemple l’utilisation plus fréquente de bracelet et montre connectée pour suivre les paramètres de certains patients à distance, comme la tension ou le rythme cardiaque. Il pense aussi au recours à des webcams intelligentes en téléconsultation ou encore à des logiciels permettant d’anticiper les risques lors d’une opération.

À lire aussi

“Il y a beaucoup d’outils qui font partie du volet préventif et qui sont primordiaux pour les années à venir. C’est pour cela que les investissements en matière de prévention doivent être plus conséquents, et cela passe par une plus grande utilisation de l’intelligence artificielle. Notre rêve est d’avoir moins de patients à l’hôpital et faire plus de suivi à distance, notamment via des capteurs qui peuvent réaliser des mesures en temps réel même si ce n’est qu’un exemple”.

À Saint-Luc, la radiothérapie se fait sur mesure grâce à l’IA

Depuis un peu plus d’un an, le service de radiothérapie des Cliniques Universitaires Saint-Luc dispose, lui, d’un appareil qui permet grâce à l’Intelligence Artificielle la mise en œuvre de thérapies adaptatives répondant à la problématique des modifications anatomiques susceptibles de survenir chez les patients durant leur traitement.

Ce jeudi matin, c’est Marc, souffrant d’un cancer de la prostate, qui va passer sous “l’accélérateur”, cette machine à 4 millions d’euros qui va permettre de cibler la tumeur via des radiations. Toujours sous la supervision de physiciens, technologues et infirmiers.

Avancée majeure, la radiothérapie adaptative tient désormais compte des modifications anatomiques. ©cameriere ennio

“L’IA propose un plan de traitement, donc une irradiation optimisée avec une nouvelle anatomie, puis il est vérifié et validé par des humains, insiste le professeur Xavier Geets, chef de service de radiothérapie oncologique aux cliniques universitaires Saint-Luc. Cette technologie permet de prendre en compte tout changement d’anatomie chez le patient, notamment si la vessie est plus ou moins remplie. Quand le patient s’installe, les scanners embarqués permettent d’avoir l’anatomie du jour pour délivrer un nouveau plan de traitement afin de protéger les organes autour, donc en diminuant les effets secondaires, tout en contrôlant le plus possible la tumeur”.

À lire aussi

Pour la première fois en Belgique, un patient a pu bénéficier d’une telle radiothérapie adaptive. ©cameriere ennio

Normalement, cette procédure prend près d’une heure et demie quand elle ne dépasse pas les dix minutes aujourd’hui, grâce à l’IA. “De manière générale, l’IA va être de plus en plus utilisée pour améliorer nos diagnostics, souligne-t-il. Sur base de scanners ou de prélèvements des tumeurs, elle va nous aider à prendre les bonnes décisions pour choisir le traitement le plus adapté au patient. La décision se fera toujours par l’humain mais la discussion au préalable sera assistée par la machine, notamment pour voir les caractéristiques de la personne, son âge, où se trouve la tumeur, les modalités, dans le but de faire des propositions de traitements. On peut aussi espérer que l’IA fasse le travail d’absorption de la littérature scientifique pour gagner du temps et être sûr qu’on soit à jour”.