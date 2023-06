Des associations féministes s’opposent à la gestation pour autrui: “Le corps des femmes n’est pas une marchandise”

Dans son avis, le comité pose une série d’exigences minimales à la gestation pour autrui. Selon lui, son accès doit être limité aux personnes qui n’ont pas d’autre option médicale ou qui sont confrontées à des risques majeurs en cas de grossesse. Il estime par ailleurs que tout parent d’intention devrait pouvoir accéder à ce service à condition que le projet parental soit jugé suffisamment solide.

Concernant les aspects financiers de la démarche, le comité estime qu’elle ne doit pas reposer sur un gain financier. Les accords sur base commerciale devraient par conséquent être interdits.

La GPA reste une pratique marginale en Belgique mais le nombre de demandes pour cette procédure est en constante en augmentation. Selon le comité, il y en aurait eu 33 en 2019. La majorité des GPA réalisées en clinique concernent des couples hétérosexuels stériles ou des femmes qui risqueraient de graves problèmes de santé en cas de grossesse. Une part importante des demandes provient de personnes qui ne résident pas en Belgique.

Les processus peuvent être longs et difficiles, souligne le comité, surtout pour les couples homosexuels masculins qui doivent également trouver une donneuse d’ovules. Un certain nombre de parents candidats à la GPA préfèrent donc partir à l’étranger où il est plus facile de trouver une femme gestatrice.

Avec son nouvel avis, le comité bioéthique envoie un message fort : la GPA est éthiquement acceptable. Mais tout le monde ne partage pas cet avis. Pour le Conseil des femmes francophones de Belgique, une couple qui regroupe plusieurs dizaines d’associations féministes, la GPA est avant tout "une des diverses formes d’exploitation du corps des femmes".

"La gestation pour autrui présentée comme un acte généreux pour parents ayant le droit à un enfant et à fonder une famille est en réalité une des diverses formes d'exploitation du corps des femmes, traité telle une marchandise. Dans tous les cas de figure, le Conseil des Femmes (CFFB) refuse l'exploitation, l'instrumentalisation et la marchandisation des corps", peut-on lire sur le site de l'association. "Cet acte médical complexe n'est jamais gratuit. N'est jamais sans risques, ni conséquences pour les femmes mais aussi pour les enfants ! De plus, même dans une GPA dite altruiste, le corps est instrumentalisé : la grossesse devient purement fonctionnelle et la mère porteuse peut faire l'objet d'un contrat, de transactions, de conditions imposées comme un accès illimité au dossier médical de la mère porteuse et de son partenaire, l'interdiction de comportements à risque, de pratiquer un sport, etc. Notre Code civil consacre pourtant l'indisponibilité du corps humain, qui ne peut faire l'objet d'une convention", clame le CFFB.