“Un nuage de pollen traverse le pays”: sale période pour les personnes allergiques, qui vont devoir prendre leur mal en patience

À lire aussi

“C’est une période classique où les taux sont élevés et même critiques pour les personnes allergiques aux pollens de graminées, indique Nicolas Bruffaerts, responsable de la surveillance des pollens chez Sciensano, l’institut de santé publique belge. Tout au long du mois de juin, on peut s’attendre à des concentrations élevées et au-dessus du seuil critique, on considère donc que les gens allergiques sont à risque de développer des symptômes”.

guillement L'arrivée de la pluie ne signifie pas la fin d'un pic"

Actuellement, il y aurait 30 % de personnes allergiques en Belgique sachant que les allergies au pollen de graminées occupent la première place parmi les sensibilisations au pollen. Si le réchauffement climatique continue de se dégrader, on s’attend à en avoir 50 % en 2050. Et cette année, les premiers symptômes ont même commencé à apparaître dès le mois de mai. Il faut dire que les conditions météo ont été particulièrement favorables.

À lire aussi

Vers une année record ?

“Certaines personnes ont en effet pu en souffrir dès le mois de mai car elles sont plus sensibles que la normale ou plus localement exposées, précise-t-il. Les conditions météo sont optimales et arrivent dans un timing parfait car on est en pleine floraison des graminées, les stocks de pollen sont donc là et sont prêts à être dispersés dans l’air. De plus, un temps chaud et sec est également idéal pour faire sortir le pollen des fleurs et le faire transporter relativement loin. Actuellement, il y a même de réels nuages de pollen qui traversent le pays et qui peuvent parcourir des centaines voire des milliers de kilomètres. Cette floraison est à l’œuvre dans toute l’Europe et ces nuages peuvent même venir de l’étranger, c’est une présence systémique auquelle on ne peut pas échapper en Belgique, sauf peut-être à la Côte où les concentrations sont moins élevées”.

À lire aussi

Si les symptômes les plus fréquents du “rhume des foins” sont une congestion ou un écoulement nasal, des signes de conjonctivite et des éternuements, l’allergie aux pollens peut également provoquer des crises d’asthme, d’eczéma ou de l’urticaire. Avec la météo du moment, l’épisode allergique est parti pour durer, malgré l’arrivée de la pluie.

“Quand on a une pluie qui dure longtemps, on a le pollen qui se retrouve rabattu au sol, les concentrations vont donc diminuer mais ça ne suffit pas à casser la dynamique d’un pic, explique Nicolas Bruffaerts. Il faut en effet quelques heures de sécheresse et de températures élevées pour qu’il y ait à nouveau une suspension de pollen dans l’air, ça peut donc aller très vite. En été, on a typiquement une fluctuation de pics qui se succèdent. Il est alors nécessaire de rester méfiant et ne pas croire que la fin d’un pic est synonyme de la fin de saison allergique. Le mois de juin risque de suivre cette tendance et pour juillet, cela dépendra de la sécheresse au sol, ce qui dégrade les plantes qui ont besoin d’eau pour vivre”.

À lire aussi

Pour les personnes qui souffrent du rhume des foins, Sciensano distille plusieurs conseils à destination des patients allergiques dont le port de lunettes solaires, le fait d’éviter les activités en plein air, de ne pas sécher son linge dehors, de se rincer le nez régulièrement ou encore de se laver les cheveux avant d’aller dormir. Dans ce contexte, Partenamut rappelle également l’importance du dépistage allergique précoce et l’évolution en matière de remboursements des traitements préconisés, notamment des cures de désensibilisation.