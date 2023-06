Les hôpitaux s’organisent face à la menace de la cyberguerre: "C’est une nouvelle charge de travail"

Les hôpitaux sont démunis par rapport aux besoins réels"

“L’an passé, on a eu 20 millions à cet effet et cette année, on touchera un peu moins (15 millions d’euros sont prévus), regrette Yves Smeets, directeur général de Santhéa, l’association professionnelle et patronale d’institutions de soins wallonnes et bruxelloises. Cela représente 100.000 euros par hôpital, ce qui n’est vraiment pas assez, notamment au vu de la charge de travail imposée par la cybersécurité. D’après les derniers avis rendus par les organes compétents, il est très clair que les hôpitaux sont démunis par rapport aux investissements qu’on devrait réaliser, autant au niveau financier que sur le plan humain”.

Au Chirec comme ailleurs, la concurrence avec le privé fait rage et complique la tâche. "On a besoin de plus de ressources humaines pour assurer notre sécurité informatique, indique Benoît Debande, directeur général administratif et financier du groupe hospitalier Chirec. La surveillance des systèmes est une charge en plus tout comme la mise en place du SOC (Security operations center), c'est un travail qui n'existait pas avant. De son côté, le ministre dit qu'il finance le cyber mais on touchera moins d'argent cette année alors que les besoins explosent. Rien qu'avec l'instauration du SOC, on a quasi utilisé tout le budget cyber".

Faute de moyens supplémentaires, le partage de connaissances et la collaboration entre hôpitaux, notamment suite à une cyberattaque, se sont amplifiés ces dernières semaines.