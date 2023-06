“On meurt en silence” : appel aux étudiants, fermeture de lits voire d’unités,... L’été sous très haute tension de nos hôpitaux

À lire aussi

Face à la pénurie de soignants, l’inquiétude grandit et avec l’arrivée de l’été, les craintes sont encore plus grandes. En Wallonie et à Bruxelles, le problème du manque d’infirmières, d’infirmiers et de sages-femmes est intimement lié à la spirale de désaffection de plus en plus rapide qui s’est emballée depuis les années 2020.

“La pénurie de soignants fait que les équipes ne sont pas autorisées à partir plus d’une ou deux semaines durant l’été, notamment au cas où il y a des collègues malades, pointe du doigt Evelyne Magerat, secrétaire permanente CNE non-marchand et infirmière de profession. Le problème pour les soignants est de pouvoir avoir leur droit à 3 semaines de congé consécutif, cela s’est fort exacerbé après le covid. Avec le rétrécissement des vacances scolaires, la période est plus courte et empêche dès lors d’utiliser tous les congés, c’est un problème de plus. Il y a aussi le fait que les hôpitaux veulent à tout prix rattraper les retards, ce qui fait que certains d’entre nous ne peuvent plus prendre congé”.

Face à cette situation, les hôpitaux font généralement appel à des étudiants jobistes et des intérimaires pour combler les manques dans les unités.

Un absentéisme non compensé

Mais sur le terrain, l’amélioration réelle des staffs est à relativiser. Dans la pratique du quotidien, la pénurie d’infirmières est tellement aiguë que dans de nombreuses institutions, les normes ne sont pas respectées. Pour des soins de qualité, le Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) stipule qu’il faudrait une infirmière pour cinq patients. Or, nous sommes actuellement à un ratio de 9,5 actuellement en Belgique.

“Au final, on ne va que reporter le problème et se retrouver avec une pléthore de congés à gérer à la fin de l’année, déplore-t-elle. Depuis la fin du covid, les hôpitaux poussent pour rattraper certaines opérations ou certains soins avec une pénurie de personnel qui s’est aggravée. Beaucoup de gens ont démissionné, ce qui a augmenté la charge de travail et à côté de ça, il n’y a pas assez d’étudiants qui sortent de l’école pour combler le vide, c’est un cercle vicieux qui aggrave la situation à l’hôpital”.

Le ministre de la santé l’a d’ailleurs indiqué récemment : 2585 lits hospitaliers avaient dû fermer sur 52 500 lits disponibles en Belgique, faute de personnel. “Le plus dur du Covid est derrière nous mais on sent aujourd’hui l’impact de toute cette charge de travail sur le personnel, explique Marcel Van der Auwera, chef du département Aide médicale urgente au SPF Santé publique. Beaucoup ont décidé de partir, d’autres sont en arrêt maladie de longue durée et, à côté de ça, les soignants doivent aussi souffler et partir en vacances. Ce qui donne des situations tendues sur le terrain, on craint donc qu’il y ait cet été encore plus de lits fermés et d’unités misent à l’arrêt”.

Un danger pour la qualité des soins

Si le manque de candidates et de candidats disposés à travailler aux chevets des patients fait défaut, le recours à l’intérim et aux étudiants présente également certaines limites.

“Il ne faut pas oublier l’expertise nécessaire de l’infirmière et du personnel, on ne peut pas balancer quelqu’un dans un service spécialisé avec la nécessité de réaliser des techniques de soins poussées, rappelle Laurence Hody, déléguée CNE et infirmière dans un grand hôpital bruxellois. Tout le monde n’est pas capable d’intervenir rapidement dans un service de chirurgie cardiaque, on n’a parfois pas d’autre choix que de compter sur un infirmier diplômé. C’est donc devenu très compliqué d’avoir plus de 2 semaines de vacances, on est obligé de faire des répartitions et de trancher au niveau de certaines demandes. Cet été, on sait que la force vive sera moins présente sur le terrain. Il y a des étudiants qui sont toujours présents mais vu comment les hôpitaux se jettent sur les intérimaires, ils sont de plus en plus difficiles à trouver, même en période estivale”.

Après une pandémie dévastatrice dans les hôpitaux et épuisante pour les soignants, le besoin de couper avec le travail est primordial, alors que le taux d’absentéisme atteint un niveau alarmant dans le secteur.

“Les soignants doivent pouvoir souffler et se détacher de la sphère professionnelle, c’est même primordial, souligne Evelyne Magerat. S’ils ne récupèrent pas aujourd’hui, il y a des risques de maladie et de burn-out, ce qui va engendrer une charge de travail supplémentaire alors que le nombre de maladies de longue durée ne cesse d’augmenter”.

“On est en train de mourir en silence”

Récemment, l’ensemble du secteur des soins de santé a alerté le ministre de la santé mais aussi toute l’opinion publique concernant la pénurie de personnel infirmier, aussi bien en soins hématologiques qu’en soins classiques. Après avoir été mis en lumière durant la pandémie, le personnel soignant a l'impression de crier dans le vide aujourd'hui. Alors que les besoins sont criants.

“Pour moi, on est à H-1 d’une situation dramatique, juge Laurence Hody, déléguée CNE. Depuis 10 ans, la situation s'est aggravée et on ne voit pas beaucoup d’étudiants postuler et arriver dans les écoles. Sur le terrain, les collègues souffrent et on n’est plus en mesure d’apprendre le métier correctement aux étudiants en stage, on ne peut pas se diviser en cinq. On diminue les heures de supervisions, ce qui est une mesure très mauvaise et pénalisante. On est en train de mourir en silence alors que tout le monde parlait de nous pendant le covid”.

Depuis 2019, un "Fonds Blouses Blanches" a bien été mis en place afin de rendre le métier plus attractif et de créer de nouveaux postes. S’il y a des progrès, ces derniers restent insuffisants d’après de nombreux acteurs.

“Sur le terrain, le fonds blouse blanche n’a pas permis de remplacer les infirmières qui sont parties, note Evelyne Magerat. Il a permis l’engagement d'autres professionnels comme les aides-soignants ou dans l’administratif mais n'a pas permis une bouffée d'oxygène pour le personnel infirmier. A certains endroits, la situation est pire qu’avant. On ne peut pas faire plus de soins avec moins de personnel, il y a donc urgence à rendre plus attractif le métier, et notamment de renforcer l’encadrement des étudiants en stage”.