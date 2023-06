Sirop, complément alimentaire, homéopathie : de l’alcool présent dans de nombreux remèdes pour enfants, “il est temps de mettre fin à cette omerta”

À lire aussi

Dans un avis concernant l’évaluation de sécurité concernant l’alcool (éthanol) présent dans les compléments alimentaires et remèdes susceptibles d’être consommés par des enfants ainsi qu’une détermination des doses toxiques d’éthanol en fonction de l’âge, le Conseil Supérieur de la Santé s’est penché sur l’examen de compléments alimentaires notifiés et commercialisés en Belgique.

guillement L’alcool est toxique dès la première goutte, il est urgent de s’attaquer à cette situation”

Et ce dernier montre qu’ils peuvent contenir de l’éthanol à des doses d’apports plus ou moins importantes (de l’ordre de quelques milligrammes à quelques millilitres d’alcool par jour), comme dans des teintures-mères, des fleurs de Bach, des sirops, des élixirs floraux, des sirops aux extraits de plantes, etc.

Une efficacité relative chez certains traitements

“Au départ, l’inquiétude est partie de préparations sans prescription qu’on trouve un peu partout et qui se disent naturelles, notamment liée à la naturopathie, rapporte Jean Neve, expert scientifique francophone au sein du CSS. Il y a aussi les fleurs de Bach, des compléments alimentaires, certains médicaments et de l’homéopathie qui se retrouvent dans le viseur. On ne s’est jamais préoccupé de la quantité d’alcool exacte et pourtant, les dangers sont nombreux pour les plus jeunes. L’alcool est en effet toxique dès la première goutte, il est donc urgent de s’attaquer à cette situation”.

Et pour cause, la législation, belge et européenne concernant l’éthanol porte sur les boissons et leur vente, et non sur toutes les denrées alimentaires et leur consommation. Les compléments alimentaires sous forme de liquide ne tombent donc pas dans la catégorie des boissons.

“Certaines préparations ont été mises au point il y a près de 100 ans, comme les fleurs de Bach, et leur contenu reste assez confidentiel, regrette-t-il. Comme pour l’homéopathie, il y a une réelle omerta à propos de leur contenu et de leur efficacité. Le SPF Santé va donc envoyer à tous les fabricants concernés une fiche info pour renseigner de manière concrète la quantité d’éthanol présente, ce qui sera ensuite communiqué plus clairement à destination aux patients”.

Des effets néfastes chez l’enfant

Dans son avis, le CSS estime qu’il est même urgent d’avoir un aperçu complet quant aux quantités d’éthanol contenues dans ce genre de préparation, et nécessaire de statuer sur le maintien de telles préparations dans le circuit commercial en fonction de leur efficacité démontrée sur base de critères scientifiques rigoureux. Tout comme le fait qu’il serait utile de fixer des limites d’apport par prise et par jour applicables en fonction de l’âge des personnes concernées sans exclure le fait que la présence d’éthanol pourrait être totalement interdite dans les produits et préparations de santé.

D’autre part, les ravages de l’alcool auprès des plus jeunes ne sont plus à démontrer, notamment en matière de développement du cerveau.

“Il n’est pas normal que l’alcool soit considéré par les fabricants comme un produit inerte comme il n’est pas normal de ne pas connaître avec précision les quantités présentes, notamment dans les préparations végétales, déplore Jean Neve. Aujourd’hui, on sait qu’il y en a mais on ne sait pas combien, ce qui n’est pas sans risques auprès des plus jeunes. Nos recommandations indiquent en effet que les moins de 18 ans ne sont pas censés boire de l’alcool. Comme de nombreux pays l’ont déjà fait, on plaide pour une étude à grande échelle sur le sujet, cela fait 25 ans que les pédiatres s’inquiètent de la présence d’alcool dans certains produits”.