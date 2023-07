"Les implications seraient énormes": cet édulcorant présent dans de nombreux sodas et aliments "sans sucre" pourrait être classé cancérigène

Prisé également par les personnes au régime et les diabétiques, il devrait pourtant être déclaré cancérogène possible le mois prochain. Cette nouvelle encore à confirmer et à prendre avec des pincettes a été annoncée ce jeudi par l’agence Reuters.

Si deux sources informées du processus via le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), une agence intégrée à l’OMS, ont confirmé l’information à l’agence, les résultats présentant l’aspartame comme “peut-être cancérogène pour l’homme” ne seront officiels que le 14 juillet prochain. Ce nouveau classement interviendrait après l’analyse de 130 travaux sur l’impact de l’édulcorant sur la santé.

guillement Des risques significatifs qui concernent une partie importante de la population"

Plus de 6000 produits potentiellement impactés

“C’est surprenant qu’il y ait eu une fuite de la part du comité d’expert, souligne Alfred Bernard, toxicologue à L’UCLouvain et qui suit de près la publication du nouveau rapport. Normalement, il y a toujours un embargo et c’est donc dommage de ne pas avoir encore accès au rapport complet. Toutefois, de nombreuses études parues dernièrement, notamment au sein du réputé “International Journal of cancer”, mettent en avant des risques liés à de fortes consommations, il y a déjà quelques articles qui citent des conséquences concrètes chez l’homme. Des risques significatifs qui concernent une partie importante de la population mais qui sont proportionnels au niveau d’exposition”.

Au mois de mai dernier, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait déjà publié une Directive qui déconseille son usage, comme celui de tous les édulcorants sans sucre, pour contrôler son poids. Sans préjuger des résultats de ces études, la dose journalière admissible pourrait donc être révisée. Ce qui aurait de lourdes conséquences quand on sait qu’il serait répertorié dans plus de 6000 produits.

Un débat loin d’être terminé

“On étudie cette substance depuis des décennies, rappelle-t-il. C’est un édulcorant qui sert à remplacer le goût sucré et qui n’a aucune valeur nutritive. Elle résulte du fait qu’on consomme trop de sucre, on tente donc de réduire cette consommation via des édulcorants mais l’idéal serait de vivre dans un monde moins sucré. Depuis longtemps et encore actuellement, les résultats sont considérés comme non concluants et on voit aussi beaucoup de données contradictoires. D’après les dernières recherches, la balance commence toutefois à pencher du côté d’un risque de cancer chez des gens qui ont une consommation importante, notamment les sujets diabétiques”.

Toutefois, des décisions similaires du CIRC ont dans le passé créé de l’inquiétude et de la confusion auprès du grand public. Cette catégorisation de l’organisme est en effet souvent critiquée pour son manque de clarté quant à la réalité du risque énoncé.

“Le débat ne pourra pas être clos dès le mois prochain lors de la publication du rapport, complète Alfred Bernard. Il y a d’autres études qui disent le contraire, on va notamment attendre l’avis de l’agence européenne de sécurité des aliments. Mais une fois qu’il est déclaré comme “cancérogène probable”, cela suffit déjà à prendre des décisions fortes. On prend alors des mesures importantes, on peut retirer la substance, on peut aussi prendre des mesures de prévention en diminuant la dose de manière considérable. On peut imaginer l’interdiction de vente de soda ou une adaptation assez stricte mais avant cela, il faut qu’il y ait une concordance de la part des instances internationales. On risque en tout cas de se retrouver avec des implications énormes comme ce fût le cas avec le glyphosate”.

Du côté des fabricants d’aliments et de boissons, on conteste déjà les conclusions du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l’OMS. Pour de nombreux experts du monde scientifique, cette nouvelle doit avant tout encourager de nouvelles recherches sur le produit pour avoir des informations plus précises sur ses effets et favoriser la vigilance.