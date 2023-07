Cette découverte belge, une première mondiale, pourrait révolutionner les greffes d’organes: “Un nouvel espoir pour les patients”

À lire aussi

Mais 1.504 candidats receveurs figurent encore sur une liste d’attente. Parmi eux, ceux qui ont besoin d’un nouveau rein constituent le plus grand groupe. Le temps d’attente pour une transplantation cardiaque s’élève même à un an en moyenne.

guillement La réalité clinique, c’est qu’il n’y a pas assez d’organes disponibles"

Près de 40 % des personnes en attente d’une greffe en Belgique ne trouvent donc pas d’organe et se retrouvent dans l’obligation de patienter. Ce qui illustre tout l’enjeu lié à la réussite d’une greffe. Dans cette optique, l’un des facteurs majeurs d’échec est un dosage inapproprié du médicament anti-rejet, le tacrolimus.

“La réalité clinique, c’est qu’il n’y a pas assez d’organes disponibles, souligne Laure Bindels, professeure au Louvain Drug Research Institute de l’UCLouvain. Une fois la greffe réalisée, il faut en effet que plusieurs conditions soient rassemblées pour que le patient puisse la conserver. Et ce médicament est indispensable au patient, sinon le corps va rejeter l’organe. En effet, quand il y a une greffe, le donneur et le receveur n’ont pas le même système immunitaire, l’organe est alors reconnu comme un corps étranger et notre système va le rejeter. Face à cela, on donne cet immunosuppresseur pour contrer cette réaction en endormant le système immunitaire afin d’éviter que l’organe soit rejeté. C’est d’ailleurs un médicament que doivent prendre les patients greffés tous les jours de leur vie”.

Une première dans le monde scientifique

Avec Laure Elens, également professeure au Louvain Drug Research Institute de l’UCLouvain et épaulée par Alexandra Degraeve, aspirante FNRS à l’UCLouvain, les chercheuses se sont intéressées aux liens entre ce médicament, son dosage et le microbiote (ces bactéries présentes dans l’intestin) dans le but de déterminer les facteurs qui influencent la manière dont le corps humain absorbe et élimine ce médicament, dans le cadre de greffes.

Après cinq années de recherche intense, les résultats de leur étude viennent d’ailleurs d’être publiés dans la revue scientifique Microbiome. Concrètement, les chercheuses UCLouvain ont observé, pour la première fois dans le monde scientifique, que, sans microbiote, les taux de tacrolimus dans le sang de la souris étaient plus bas. Ce qui signifie que la présence d’un microbiote augmente la concentration du médicament dans le sang.

Et donc diminuerait le risque de rejet de greffes, ou, a contrario, pourrait augmenter le risque de survenue d’effets secondaires. “On a tous dans nos intestins des protéines qui rejettent partiellement les médicaments, explique Laure Bindels. C’est le cas aussi avec d’autres médicaments qui utilisent les mêmes transporteurs, on démontre donc l’impact de cette protéine et les différents taux dans le sang. L’idée à long terme est donc de mieux adapter le traitement du patient par rapport à son microbiote, en étant attentif au moment où il commence son antibiothérapie. Pour ces patients, on pourra aller vérifier le taux dans le sang, ce qui pourra améliorer la prise en charge, une aubaine quand on sait que 10.000 personnes sont concernées en Belgique, c’est un nouvel espoir pour eux”.

De nouvelles perspectives pour les patients

En montrant que plus le dosage du médicament est élevé, moins le microbiote est riche (moins diversifié en bactéries), l’étude clinique devrait permettre de mieux cibler le traitement post-greffe. La recherche a également identifié deux genres de bactéries spécifiques associées à la diminution de la dose requise de tacrolimus.

“En évitant d’avoir des taux trop élevés dans le sang, on pourra aussi alléger les effets secondaires, précise-t-elle. Le but étant de prédire comment les gens vont absorber le médicament en question. Dès lors, on espère que l’analyse du microbiote pourra être intégrée au niveau clinique dans les cinq ans. On voit que les techniques s’accélèrent et qu’il est de plus en plus facile d’y avoir recours. Il faudra également démontrer son efficacité clinique réelle avant de demander un remboursement pour le patient”.

Après avoir obtenu un financement du FNRS, les scientifiques de l’UCLouvain vont désormais pouvoir étudier le microbiote sur une longue période, afin de le comparer avant, juste après et à distance de la greffe, et ainsi avoir une image encore plus précise des interactions entre les bactéries intestinales et l’absorption de certains médicaments, comme le tacrolimus.

L’application du concept à d’autres médicaments (anti-VIH, hypotenseurs, etc.) transportés par cette pompe à efflux est également en cours. “Nous allons désormais approfondir cette observation chez l’homme où des patients seront suivis pendant un an, notamment via une analyse du microbiote, dans le but de confirmer notre découverte et mieux comprendre le rôle de ces bactéries”, conclut Laure Bindels