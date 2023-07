Une dose pour plusieurs maladies, un nouveau vaccin chez les enfants, le Covid et la grippe en même temps: le calendrier vaccinal va évoluer

“On envisage une révision du calendrier vaccinal, on veut voir si on peut le simplifier. Le fait d’ajouter plusieurs injections à l’année n’est pas apprécié par les parents, les enfants et les pédiatres. Il faut donc essayer de trouver des niches pour rappeler les vaccins utiles. On essaye par exemple de voir si on peut commencer une vaccination contre le méningocoque de type B chez les enfants, en réfléchissant à une interruption du vaccin contre la varicelle, ça fait partie des multiples choses en cours de réflexion”.

Et chez les adultes ?

“Chez les adultes, on envisage de recommander les vaccins à RSV, notamment chez les femmes enceintes dans le but de protéger leurs bébés. Comme avec la coqueluche, ce sont des points importants pour l’année 2024. Comme d’autres pays l’ont fait, on aura sûrement besoin de supprimer certains vaccins pour libérer des places pour d’autres, tout cela va être discuté prochainement. Rappelons également qu’en Belgique, seul le vaccin contre la polio est obligatoire”.

Et pour le vaccin anti-covid, à quoi doit-on s’attendre à la rentrée ?

“On va continuer comme maintenant, avec un avis sur base annuelle sauf si un nouveau variant plus dangereux émerge. On va regarder aussi si on peut utiliser les vaccins bivalents ou trivalents, c’est-à-dire des doses qui protègent contre le covid, la grippe et le RSV en même temps. Il y a des programmes en cours pour protéger contre les infections automnales et hivernales en fonction de la qualité et du coût. Ce sera peut-être en place dès l’année prochaine”.

Les groupes cibles sont-ils toujours les mêmes ?

“Pour l’hiver prochain, les recommandations pour la grippe et le covid sont connues : on recommande le vaccin auprès des seniors, des gens hypertendus et les patients immunodéprimés”.

Vous réfléchissez également à un changement concernant la vaccination contre les papillomavirus.

“Quand on sort du calendrier pédiatrique et qu’on parle du HPV pour les garçons et les filles, on discute à ce niveau d’entamer des discussions pour une simplification du calendrier vaccinal avec une adoption unique. Certains pays le font déjà, il y a donc des groupes de travail qui se penchent sur la question chez nous. Pour les adultes, il y a eu au départ un rappel du tétanos tous les 10 ans et il n’y a pas de raison de changer. Quand on arrive à 50 ans, on a déjà une vaccination recommandée pour le pneumocoque avec une mise à jour des vaccins. Une discussion sur une possibilité de recommander le vaccin contre le zona est également intéressante sur le plan scientifique mais c’est un vaccin qui reste cher”.

Et plus largement, quels sont vos objectifs au sein du CSS ?

“Le CSS est comme une vieille dame qui a prouvé qu’elle pouvait encore courir un marathon. Pour le reste, on va essayer d’avoir plus de transversalité, on veut être davantage à l’écoute de tous les sous-groupes de travail, notamment en menant des entretiens une fois par an avec chacun d’entre eux pour qu’ils ne s’endorment pas. J’aimerais également beaucoup relancer la coopération internationale, on peut tisser des liens avec par exemple la haute autorité de santé en France. Pourquoi ne pas par exemple partager les études sur le plan de la santé et travailler en commun, quitte après à l’adapter avec nos spécificités nationales. Il est très intéressant de mettre en commun le travail et la recherche, notamment les avis scientifiques et la littérature à disposition”.

La vaccination est régionalisée en Belgique. Vous le regrettez ?

“Cela ne facilite pas les choses et personne ne trouve que c’est une bonne manière de scinder cette partie-là de la santé au niveau régional. Mais cela demande une réflexion plus large au niveau politique, notamment une révision de la constitution”.