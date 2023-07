Ce parasite présent dans la mouche des sables peut hiberner dans notre corps et provoquer la mort après une piqûre: "Il faut être vigilant cet été"

C’est deux fois plus de cas qu’il y a dix ans. Jean-Claude Dujardin dirige l’Unité de Parasitologie Moléculaire de l’Institut de Médecine tropicale d’Anvers (IMT) et depuis 30 ans, il étudie ce parasite.

Concrètement, il explique que les voyageurs peuvent tomber malades après avoir été piqués par une petite mouche des sables (présente en France, en Espagne, en Italie, au Maroc et en Croatie). L’ONG belge Action Damien souhaite attirer l’attention sur cette maladie parasitaire.

guillement C’est une maladie méconnue qui touche de plus en plus de personnes"

“C’est un petit insecte qui transmet ce parasite, on le voit notamment beaucoup dans le sud de l’Europe, c’est une maladie méconnue qui touche de plus en plus de personnes, note le professeur. Dans les cas les plus basiques, cela se limite à une lésion au niveau de la peau mais il y a aussi des formes mortelles. Sur toute l’Europe, il y a eu 20.000 personnes touchées l’année dernière. S’il ressemble à un moustique, il est scientifiquement considéré comme une petite mouche et il fait très mal quand il pique. De manière générale, 1 personne sur 1000 risque d’être infectée quand elle se fait piquer. Il ne faut donc pas avoir de chances quand on part en vacances mais le risque existe”.

Un lien avec le réchauffement climatique

Un petit unicellulaire qui illustre le lien étroit entre la maladie et le dérèglement climatique. En effet, plus le climat est chaud et humide, plus il est favorable à la survie de la mouche des sables. S’il n’existe aucun vaccin contre la leishmaniose et que les répulsifs anti-insectes n’offrent pas une protection suffisante, l’Institut de médecine tropicale recommande le port de vêtements couvrant les bras et les jambes et une vigilance particulière en cas de symptômes.

Il est également recommandé à toute personne qui constate de petites lésions étranges sur la peau après un voyage à l’étranger de consulter son médecin traitant ou de se rendre à l’IMT.

Action Damien utilise par ailleurs la thermothérapie au Guatemala, une thérapie qui gagnerait à être plus connue en Europe au vu des résultats obtenus : 96 % des patients ont été guéris après une seule séance de thermothérapie.

“Sur le marché, il n’y a pas beaucoup de médicaments qui existent, c’est pour ça qu’on parle d’une maladie négligée et ignorée du grand public, souligne Jean-Claude Dujardin. Pour la forme cutanée, il y a un granulome qui apparaît à l’endroit de la piqûre et qui ne guérit pas, il ne faut alors pas attendre avant de consulter rapidement pour voir exactement de quoi il s’agit. L’autre forme, appelée viscérale, peut être mortelle si elle n’est pas traitée à temps. Le parasite se retrouve alors dans le corps et peut hiberner, s’endormir et agir comme une bombe à retardement. Ce dernier peut s’attaquer à un organe, le foie, la rate ou la moelle par exemple, ce qui provoque une fièvre de longue durée. Le diagnostic est assez facile à faire en Europe et c’est tout à fait soignable mais il y a parfois des camps compliqués”.