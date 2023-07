Dengue, chikungunya, leishmaniose : ces maladies tropicales qui gagnent du terrain sous nos latitudes vont-elles gâcher les vacances d’été ?

À lire aussi

"De nombreuses maladies tropicales comme la dengue, la leishmaniose, le chikungunya ou encore la dengue ou le paludisme sont en train de progresser vers le Nord à cause du réchauffement climatique, rapporte le Dr Jean-Claude Dujardin, professeur au département de biologie au sein de l'Institut de Médecine Tropicale d'Anvers (IMT). Et la clé de voûte du système, le vecteur, c'est l'insecte, comme le moustique tigre qui va migrer si les conditions sont favorables".

En France, la dengue n’est d’ailleurs plus considérée comme une maladie tropicale. C’est la conclusion d’un rapport publié ce mardi matin par Santé Publique France qui indique un nombre de cas de dengue record enregistré sur le territoire en 2022. C’est une menace prise très au sérieux par les autorités sanitaires qui recensent 71 départements touchés dont certaines régions du nord de la France.

guillement Les maladies tropicales sont trop souvent négligées car elles touchent davantage les pays pauvres"

Le réchauffement climatique pourrait favoriser la multiplication des épidémies à l’avenir

La raison ? Que ce soit pour le chikungunya et Zika, aucun traitement ni vaccin ne permettent à l’heure actuelle d’endiguer ces maladies tropicales. En Belgique, les conditions météorologiques sont différentes mais une telle évolution n’est pas improbable d’ici quelques années.

“Cela pourrait arriver dans le futur au vu des saisons que nous avons en Belgique, souligne le professeur. Dans le temps, on a par exemple eu un retour du paludisme à Anvers il y a près d’un siècle. Tout ça pour dire que c’est tout à fait possible. Mais au vu de nos conditions socio-économiques, on pourrait assez vite contrôler la situation. En tout cas, c’est une probabilité et le risque est bien présent. De plus, avec la mobilité mondiale actuelle, on peut voir des parasites qui contiennent des virus apparaître à des endroits où ils n’étaient pas censés être. Toutefois, les contaminations d’humain à humain sont relativement rares”.

Chez nous, Sciensano et l’Institut de Médecine Tropicale d’Anvers (IMT) comptent une sur la participation de la population pour les aider à surveiller le moustique tigre asiatique (Aedes albopictus). L’année dernière, les notifications sur le site www.surveillancemoustiques.be leur a permis de détecter le moustique tigre à 9 nouveaux endroits, soit une augmentation du nombre de cette espèce sur notre territoire.

Les scientifiques appellent à plus de moyens pour lutter contre ces maladies

En plus de causer beaucoup de nuisances la journée par son comportement piqueur agressif, il peut transmettre à d’autres personnes des virus tels que le virus de la dengue, du chikungunya et du Zika. Une personne malade et un moustique tigre forment donc un cocktail dangereux pour la santé publique.

En début d’année, l’OMS a appelé à investir davantage dans la lutte contre les maladies tropicales négligées, dont souffrent plus de 1,6 milliard de personnes. Des pathologies délaissées qui ne touchent désormais plus seulement les pays les plus pauvres du monde.

“Les maladies tropicales sont trop souvent négligées car elles touchent davantage les pays pauvres mais aujourd’hui, n’importe qui peut l’avoir dans le sud de l’Europe. Nous appelons donc à un plaidoyer pour qu’il y ait plus de plus de moyens pour lutter contre ces maladies car les autorités ne sont pas très concernées pour le moment, elles ont d’autres priorités, il faut dire que l’épidémie de covid n’a pas aidé non plus, les moyens ont été mis ailleurs. Mais à l’avenir, on risque de faire face à d’importantes crises sanitaires si rien n’est fait aujourd’hui”, conclut-il.