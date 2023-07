Moustique tigre en Belgique: "S'il s'établit et se propage davantage, une transmission locale de certaines maladies comme la dengue est possible"

Avant 2022, une surveillance active a été menée dans les endroits où nous savons que des moustiques tigres peuvent être introduits. Il s’agit notamment d’entreprises qui importent des pneus d’occasion ou des lucky bambous, et aussi de parkings d’autoroute. Au cours de cette surveillance, les moustiques tigres ont été trouvés plus souvent ces dernières années qu’il y a 10 ans.

La surveillance basée sur la science citoyenne a été lancée en 2022. Les citoyens peuvent signaler la présence d’un moustique tigre sur le site web www.surveillancemoustiques.be. Le nombre élevé de signalements de moustiques tigres dans les jardins était inattendu. Dans la majorité des cas, nous soupçonnons qu’il s’agit d’introductions ponctuelles, car lors des inspections sur place, nous n’avons trouvé aucun moustique tigre.

Dans deux endroits, cependant, nous avons trouvé de nombreux moustiques tigres, et les gens se sont plaints d’une grande nuisance, car ces moustiques piquent pendant la journée. Cela nous amène à penser que dans ces endroits, le moustique tigre a probablement été introduit il y a un ou deux ans et qu’il a eu la possibilité de survivre à l’hiver et de se reproduire. À ces endroits, le moustique tigre a été contrôlé à la fois l’année dernière et cette année. Nous nous attendions à ce que des moustiques tigres soient signalés en 2022, mais nous ne nous attendions pas à atteindre ces chiffres aujourd’hui. Nous ne nous attendions pas non plus à trouver deux sites où le moustique tigre cause des nuisances.

Pourquoi le voit-on de plus en plus dans nos régions ?

Le moustique tigre se répand également de plus en plus en France et dans d’autres pays du sud de l’Europe, ce qui augmente les risques qu’il voyage avec des moyens de transport ou des personnes. En outre, le climat de notre pays devient de plus en plus favorable à ces moustiques, les hivers devenant moins froids, ce qui permet aux œufs de mieux survivre.

A-t-on déjà des premières données cette année ? Doit-on s’attendre à une augmentation ?

Actuellement, aucun moustique tigre n’a été signalé dans le cadre de la surveillance basée sur la science citoyenne.

Il est difficile de prédire si nous allons assister à une augmentation immédiate cette année. Les conditions météorologiques ont évidemment un impact direct sur les populations de moustiques tigres et, en outre, nous dépendons également des déclarations des citoyens.

Quelles sont les potentielles conséquences sur la santé ?

Les moustiques tigres peuvent transmettre des virus tels que la dengue, le chikungunya et le zika. Actuellement, il n’y a pas de danger de transmission en Belgique car ces virus ne circulent pas encore dans notre pays. Une grande partie des personnes infectées ne présentent aucun symptôme. Les symptômes sont plutôt généraux : fièvre, douleurs musculaires, maux de tête, douleurs articulaires, éruptions cutanées, etc. La maladie peut être particulièrement dangereuse pour les personnes dont l’immunité est affaiblie. En outre, des infections successives par différents stéréotypes de dengue peuvent être fatales. Les symptômes après une infection par le virus du chikungunya peuvent durer des mois.

De manière générale, comment expliquer que les moustiques prolifèrent actuellement en Belgique ?

Les moustiques bénéficient de temps à autre de températures élevées et de pluie. La pluie garantit la disponibilité de sites de reproduction et les températures élevées favorisent le cycle de développement des moustiques. Lorsque les températures sont élevées, le développement de l’œuf au moustique adulte peut être rapide et avoir lieu en l’espace de 7 jours. Cela crée rapidement de nombreux nouveaux moustiques, qui commencent à leur tour à pondre des œufs, et ainsi de suite.

La dengue n’est plus désormais une maladie tropicale en France. C’est la conclusion d’un rapport publié ce matin par Santé Publique France ce mardi. On la croyait cantonnée aux régions tropicales. Ce n’est plus le cas. La dengue, virus transmis par les moustiques, est de plus en plus un virus dit “autochtone”, qui se transmet en France métropolitaine. Comment expliquer ce phénomène et risque-t-il de se produire chez nous d’ici quelques années ?

Plusieurs facteurs influencent la transmission des virus tels que la dengue, le chikungunya et le zika. Tout d’abord, le vecteur doit être présent, ce qui est certainement le cas en France aujourd’hui. De plus, le climat doit être favorable car il affecte à la fois la biologie du vecteur, le développement et la transmission du virus.

En France, les endroits où la transmission locale de la dengue a eu lieu se situent principalement dans le Sud. Le climat y est encore très différent de celui de la Belgique. En outre, le moustique tigre n’est pas établi en Belgique, de sorte que les risques d’infection par le virus sont pour l’instant très faibles. À l’avenir, si le moustique tigre s’établit en Belgique et se propage davantage, une transmission locale n’est pas à exclure.

Il me semble moins probable que le nombre de cas de la maladie en Belgique soit le même qu’en France, car les températures y sont différentes.

Les moustiques tigres sont de plus en plus nombreux et sont scrutés de près par les autorités sanitaires, qui craignent une multiplication de pathologies tropicales, comme le chikungunya, la dengue ou le zika. Comment se protéger ?

Si le nombre de cas augmente dans un pays, il y a un risque que la maladie devienne endémique dans celui-ci. Bien entendu, cela dépend de plusieurs facteurs.

Vous pouvez supprimer tous les gîtes larvaires possibles dans votre jardin ou changer l’eau tous les 5 jours. Il s’agit notamment de tous les pots et bols contenant de l’eau stagnante, tels que les bols sous les plantes, les jouets laissés dans le jardin, la base d’un parasol, l’eau d’abreuvement des animaux. Le moustique tigre pond également ses œufs dans les citernes de pluie. Il est préférable de les recouvrir d’une moustiquaire.

S’il y a beaucoup de moustiques tigres chez vous, vous pouvez également utiliser un insectifuge. Mais avant tout, il est particulièrement important d’éliminer les gîtes larvaires afin que le moustique tigre ne puisse plus se reproduire.