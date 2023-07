Une pilule anti-tabac aux "résultats impressionnants" bientôt sur le marché !

Les 810 personnes fumeuses accompagnées dans cet essai, ont pris soit 6 soit 12 semaines une pilule de cytisinicline. L'intérêt réside aussi dans le fait que ce médicament a été conçu autour d'un "alcaloïde naturel à base de plantes qui se lie sélectivement aux récepteurs nicotiniques du cerveau qui régulent la dépendance à la nicotine, atténuant l'envie de fumer et réduisant la gravité des symptômes de sevrage à la nicotine", résument les auteurs. Les résultats montrent que 1/3 du groupe "12 semaines" était abstinent pendant les semaines 9 à 12. Contre ¼ du groupe "6 semaines" et 4.4 % pour le groupe "placebo. Sur le long terme, 21.1 % du groupe "12 semaines" continuait d'être abstinent pendant 6 mois, contre 4.8 % pour le "placebo".

Une très bonne nouvelle surtout que ce médicament n’entraîne pas d’effets secondaires importants, là où les autres actuellement autorisés sont souvent problématiques à utiliser dans le cas du sevrage. En Belgique, le tabac est la première cause de décès évitable en Belgique : on dénombre plus de 40 morts/jour à cause de la nicotine ou des additifs. Les protocoles d’accompagnement n’ont pas changé tandis que les produits tabagiques évoluent pour être toujours plus séduisants…