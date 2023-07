Vers une “pandémie” de cancer du poumon chez la femme ? “Elle pourrait bientôt devenir la première cause de mortalité par cancer devant celui du sein”

À lire aussi

Chez nous, la maladie vient même de passer de la troisième à la deuxième place chez la femme en termes d’incidence de cancer. Elle pourrait même bientôt devenir la première cause de mortalité par cancer avec plus de 3.500 nouveaux cas, après le cancer du sein et avant le cancer du côlon (voir infographie).

guillement "Pour 90% des cancers du poumon, le tabagisme reste le premier responsable"

Face à cette évolution plus que préoccupante, la Fondation contre le Cancer a décidé de tirer à nouveau la sonnette d’alarme tout en mettant l’accent sur la prévention. Derrière ce phénomène, un responsable : le développement du tabagisme féminin à partir des années 1960.

Les cancers les plus répandus en Belgique ©IPM Graphics

“Depuis près de dix ans, les femmes fument de plus en plus, ce qui était moins le cas avant, explique Véronique Le Ray, directrice médicale de la Fondation contre le cancer. Ce n’est pas toujours la première cause mais pour 90 % des cancers du poumon, le tabagisme reste le premier responsable. Nous sommes donc très inquiets de constater à quel point ce cancer gagne du terrain chez la femme, notamment parce que c’est une maladie qui ne guérit pas bien, on compte en effet entre 20 et 30 % de décès en 2021”.

“Le profil des patientes a changé”

D’après les données issues de l’enquête “tabac 2021” réalisée par la Fondation contre le Cancer, on en sait un peu plus sur le profil type des femmes les plus touchées. Premier constat, ce sont les femmes de la tranche d’âge des 25-64 ans qui sont les plus nombreuses à fumer quotidiennement tandis que chez les hommes, il existe également un grand groupe de fumeurs quotidiens dans la tranche d’âge 18-24 ans.

De plus, près de 2 fumeurs sur 3 fument des cigarettes classiques (surtout les femmes), 1 sur 3 fume du tabac à rouler (surtout dans la classe socio-économique inférieure 5-8) et 1 sur 3 utilise des cigarettes électroniques (surtout chez les moins de 34 ans).

“Ces dernières années, on note que le profil des femmes touchées a changé, souligne-t-elle. Si les femmes fument plus, elles fument également de plus en plus jeunes. On voit qu’il y a un lien plus étroit avec les milieux moins favorisés, dans les filières techniques. La cigarette peut devenir un moyen de déstresser quelques minutes quand on a un job plus lourd même si l’angoisse finit toujours par reprendre le dessus. Toutefois, il ne faut pas tomber dans la stigmatisation car le tabagisme sévit dans tous les milieux”.

guillement "Il est crucial de faire avancer la recherche afin d’augmenter les chances de rémission et de guérison"

À consommation de tabac égale, les femmes seraient même plus exposées au risque de développer un cancer du poumon que les hommes, d’après une l’étude Cascade lancée en avril 2022 en France. Aux États-Unis, le cancer du poumon est déjà devenu la première cause de mortalité par cancer chez la femme, “ce qui pourrait arriver chez nous si nous n’inversons pas cette tendance”, avertit Véronique Le Ray.

“On doit tout faire pour lutter contre le tabagisme. On a une campagne annuelle pour accompagner les fumeurs à arrêter, notamment via un coach (le “Buddy Deal), ce qui a très bien fonctionné cette année avec 10.000 inscriptions, on propose aussi des patches pour aider les gens. En termes de dépistage, on conseille aussi de réaliser une résonance magnétique chez les gros fumeurs une fois toutes les X années, notamment à l’âge de 45 ans. Si vous avez une toux persistante, des douleurs aux poumons, si vous crachez du sang ou que vous constatez une perte de poids soudaine, il faut aller voir son médecin. C’est un signal d’alerte à n’importe quel âge”.

Et on ne le rappellera jamais assez, le meilleur moyen de limiter les risques est de ne jamais commencer à fumer, ou de s’arrêter de fumer.