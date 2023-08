Bientôt un vaccin contre le cancer de la peau ? Les espoirs sont permis grâce à cette technologie qui promet de révolutionner la médecine de demain

Lors de la réunion annuelle de l’ASCO (American Society of Clinical Oncology), Moderna y a fait un certain nombre d’annonces importantes et de mises à jour sur ses développements récents. L’entreprise américaine a notamment annoncé les nouveaux résultats d’un essai clinique de phase 2b quant au développement d’un vaccin contre le cancer (de la peau) basé sur la technologie de l’ARNm.

S’ils devront être confirmés par un essai de plus large ampleur (de phase 3), c’est la première fois qu’un essai randomisé (qui repose sur le tirage au sort des patients qui vont recevoir le nouveau traitement) démontre l’efficacité d’un traitement à base d’ARNm contre le cancer. Représentant 40 % de tous les cancers diagnostiqués, le cancer de la peau est la forme de cancer la plus répandue en Belgique.

C’est aussi celui qui progresse le plus rapidement et le seul cancer qui a augmenté de manière substantielle au cours des 20 dernières années. En effet, près de 46 000 nouveaux patients atteints d’un cancer de la peau sont diagnostiqués chaque année.

Après la distribution des vaccins anti-covid basés sur la même technologie, des traitements et des vaccins potentiels pour les maladies infectieuses, l’immuno-oncologie, les maladies rares, les maladies cardiovasculaires et les maladies auto-immunes sont en cours de développement. On fait le point sur les avancées majeures avec Kyle Holen, Vice-président principal et responsable du développement, de la thérapeutique et de l’oncologie chez Moderna.

En quoi les résultats de cette nouvelle étude sont-ils prometteurs ?

”Depuis sa création en 2010, la société a travaillé à la mise en place de sa plateforme technologique et de son infrastructure d’ARNm afin d’accélérer la recherche de nouveaux médicaments.

Et en avril dernier, nous avons annoncé avec notre partenaire Merck de l’Association américaine pour la recherche sur le cancer (AACR) les résultats d’une étude autour d’une thérapie néoantigène individualisée expérimentale, en association avec le pembrolizumab, avec pour critère principal d’efficacité l’amélioration de la récidive par rapport au traitement standard pour le traitement des patients atteints de mélanome de stade 3 et 4”.

Concrètement, le traitement adjuvant par l’ARNm en association avec le pembrolizumab a réduit le risque de récidive ou de décès de 44 %.

"Nous avons également annoncé les résultats de l’essai sur la survie sans métastase à distance qui ont montré que le traitement adjuvant par l’ARNm en association avec le pembrolizumab a démontré une amélioration statistiquement et cliniquement significative. Les patients qui présentent des métastases sur des sites distants ont généralement de moins bons résultats de survie et un mauvais pronostic. Ainsi, ces résultats montrent une réduction du risque de récidive à distance et soulignent l’impact que l’ARN peut avoir sur la vie des patients. Ils servent aussi de preuve qu’une thérapie néoantigène individualisée est possible".

Sur quelle technologie le vaccin est-il basé et comment fonctionne-t-il ?

“L’ARNm-4157 est une nouvelle thérapie néoantigène individualisée expérimentale basée sur l’acide ribonucléique messager (ARNm) consistant en un seul ARNm synthétique codant pour jusqu’à 34 néoantigènes qui est conçu et produit sur la base de la signature mutationnelle unique de la séquence d’ADN de la tumeur du patient. Lors de l’administration dans le corps, les séquences néoantigènes dérivées de manière algorithmique et codées par l’ARN sont traduites de manière endogène et subissent un traitement et une présentation de l’antigène cellulaire naturel, une étape clé de l’immunité adaptative.

Concrètement, l’ARN messager va commander aux cellules de produire ces antigènes spécifiques de la tumeur, des petits bouts de tumeur qui vont préparer et activer le système immunitaire. Cette thérapie, appelée “néoantigénique” et pas vaccin, serait produite en quelques semaines et injectée jusqu’à neuf fois au patient toutes les trois semaines. Les thérapies néoantigènes individualisées sont conçues pour amorcer le système immunitaire afin qu’un patient puisse générer une réponse antitumorale spécifique à sa signature de mutation tumorale”.

Quels types de patients pourraient recevoir le vaccin ?

“L’essai KEYNOTE-942 en cours, pour lequel nous avons annoncé des données à l’ASCO, inclut des personnes atteintes d’un mélanome de stade 3 et 4 à haut risque. La thérapie néoantigène individualisée est également prometteuse dans d’autres types de tumeurs, comme le cancer du poumon non à petites cellules”.

Est-il concevable qu’il puisse y avoir un vaccin contre le cancer de la peau dans les années à venir, mais aussi un vaccin à ARN contre d’autres types de cancer ?

“Nous pensons que ces résultats sont prometteurs, et nous continuons à discuter des résultats avec les autorités réglementaires et sommes impatients de lancer une étude de phase 3 sur le mélanome adjuvant en 2023 tout en élargissant rapidement le programme de développement clinique à d’autres types de tumeurs, y compris le poumon”.

Quelles recherches menez-vous actuellement dans le cadre de la lutte contre le cancer ?

“Nous appliquons notre technologie d’ARNm au domaine émergent de l’immuno-oncologie. Des percées récentes dans le domaine de l’immunothérapie contre le cancer ont démontré que de puissantes réponses antitumorales peuvent être obtenues en activant des lymphocytes T spécifiques d’un antigène dans divers contextes de cancer. Cependant, le cancer de nombreux patients ne répond que partiellement ou pas du tout à ces thérapies anticancéreuses. Nous sommes pionniers d’une manière différente de lutter contre le cancer en créant des traitements personnalisés qui, selon nous, peuvent aider beaucoup plus de patients”.

Et concernant les autres types de pathologies ?

“Moderna compte actuellement 47 programmes en développement sur 45 candidats au développement, dont 36 sont en cours d’essais cliniques actifs. Notre approche pour alléger le fardeau mondial des infections respiratoires comprend des vaccins candidats contre les principaux agents pathogènes responsables, notamment le SRAS-CoV-2, la grippe et le virus respiratoire syncytial (VRS). Les infections respiratoires sont l’une des principales causes de décès dans le monde”.