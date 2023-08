Chez nous, une plateforme a même été mise en place par l’Agence des médicaments (AFMPS) pour vérifier si un médicament est disponible : PharmaStatut. Des molécules incontournables sont également concernées par cette pénurie, à commencer par le paracétamol, l’antidouleur commercialisé sous les noms de marque Doliprane, Dafalgan ou encore Efferalgan. Une situation qui perdure depuis 2020 et les débuts de la crise sanitaire. Un total qui représente près de 3,5 % des médicaments disponibles, a précisé récemment le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, en Commission santé .

Face à cette situation, un arrêté royal a été signé, établissant un cadre légal pour interdire l’export de certains médicaments en cas de menace de pénurie, selon des critères très précis. Une mesure jugée insuffisante par de nombreux acteurs des soins de santé.

D'ailleurs, selon la coupole européenne des pharmacies, PGEU, un pharmacien européen passe en moyenne près de sept heures par semaine à gérer les pénuries. "Pour le Litican, on peut voir qu'il est indisponible sous forme de comprimés mais des alternatives sont possibles, indique Ann Eeckhout, la porte-parole de l'Agence fédérale des médicaments. Il arrive également parfois que le médecin fasse une prescription pour commander le médicament à l'étranger mais ce n'est pas toujours possible. L'interruption de sa commercialisation est due au fait qu'une des substances actives est indisponible. Au 1er novembre 2023, on doit d'ailleurs en recevoir à nouveau".

Si un autre traitement est bien disponible, via une préparation faite par un pharmacien avec la même substance active ou par un médicament avec la même substance active mais une autre voie d’administration, le coût peut être différent et le traitement n’est pas toujours adapté au patient. C’est le cas d’Hermione qui ne tolère que les comprimés.

80 % des substances actives sont fabriquées hors Europe

Parmi les raisons qui expliquent cette pénurie de médicaments, il y a bien la triple épidémie de Covid-19, grippe et bronchiolite qui a cette année fortement augmenté la demande, mais c’est loin d’être la seule justification. Cette disette concerne en effet la plupart du temps les médicaments dits de matures, c’est-à-dire ceux dont les brevets sont libres, ce qui les rend moins chers, donc moins rentables et moins attractifs pour l’industrie pharmaceutique.

À la moindre tension internationale sur les acheminements ou la production du médicament, c’est également toute la chaîne qui se retrouve bloquée.

D’ailleurs, 80 % des substances actives utilisées pour les produire sont fabriquées en dehors de l’Europe, majoritairement en Chine ou en Inde.

Il y a quelques mois, Solidaris s’est lancée dans une campagne, "Le juste prix du médicament", avec l’objectif de dénoncer les surprofits réalisés par les firmes pharmaceutiques et l’opacité des négociations menées entre elles et l’État.

D’après la mutualité socialiste, l’opacité sur les prix réellement payés et cette inflation sont non justifiées.

Ainsi, un milliard d’euros, soit 20 % des dépenses pour les médicaments, servant à financer les surprofits de l’industrie pharmaceutique, pourraient être réinvesties dans des besoins en santé.