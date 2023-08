Augmentation des cas de lèpre en Floride: un risque que la maladie arrive chez nous?

Comment la lèpre est-elle revenue? "Dans le monde la lèpre diminue. Même s’il y en a toujours beaucoup en Asie, notamment en Indonésie, Philippines, en Afrique et en Amérique du Sud", nous explique Yves Van Laethem, spécialiste en médecine du voyage.

Les Américains ont montré qu’en Floride entre autres sur les cas de lèpre on compte des visiteurs qui viennent du Brésil mais aussi des individus originaires de Floride et qui n’ont jamais quitté leurs terres. "Ils (les Américains, NdlR) se disent qu’il y a quelque chose sans doute dans le milieu qui permettrait la contamination à la lèpre. Leurs suppositions sont que ce microbe peut survivre dans un milieu chaud et humide comme en Floride et peut-être chez certains animaux", déclare Yves Van Laethem. En effet, les Armadillos font partie des rares animaux où la maladie arrive à se cultiver.

Des contaminations jusqu’en Belgique?

"En Belgique, il est totalement impossible d’avoir la maladie. Dans les rares cas connus dans nos hôpitaux universitaires, il s’agit essentiellement de patients qui viennent d’Asie où la maladie circule beaucoup plus. Le milieu n’est pas adéquat chez nous. Il faut des conditions humides et chaudes qui ne sont pas les nôtres", rassure le spécialiste. Pour les Belges qui iraient en vacances dans ces coins du globe, ils auraient "plus de chance de croiser Trump que de contracter la lèpre", souligne-t-il avec humour.

De plus, la lèpre n’est pas très contagieuse. Il faut avoir des contacts prolongés, plus spécialement avec les sécrétions nasales, ce que tout le monde n’a pas. "On n’a pas tous un proche lépreux ou qui travaille dans la lèpre. Donc peu de risque de l’attraper surtout dans nos pays où la lèpre ne circule pas autour de nous de manière courante", conclut Yves Van Laethem.