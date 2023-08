La BarbieMania fait rage dans les cliniques de chirurgie esthétique : “Pour protéger la santé de certaines patientes, je refuse des demandes”

À lire aussi

Aux États-Unis et dans de nombreux pays, des chirurgiens esthétiques ont en effet constaté une nouvelle tendance : de plus en plus de jeunes femmes veulent ressembler à Barbie. Non pas à Margot Robbie, son interprète sur les grands écrans, mais à la poupée de leur enfance, dont les mensurations ont déjà souvent été décriées.

“Une ablation de la côte pour avoir une taille plus fine”

Et pour ressembler au maximum à la poupée emblématique, avec de grands et brillants yeux, des lèvres pulpeuses, un nez fin, une taille amincie et des courbes prononcées, la chirurgie est nécessaire. Cela peut passer par la rhinoplastie pour affiner le nez ou la liposuccion pour obtenir une taille fine et des courbes marquées. Des demandes plus farfelues ont même été observées : des femmes ont demandé qu’on leur retire des côtes pour disposer de la même taille que Barbie. Un phénomène qui ne surprend pas le Dr Fanny Ballieux, chirurgienne plasticienne spécialiste en chirurgie mammaire à Bruxelles.

guillement Pour protéger leur santé, je refuse certaines demandes”

“Ce n’est pas encore objectivé au sein de la patientèle mais on a déjà vu l’effet d’Instagram, des réseaux sociaux ou d’autres films sur les nouvelles tendances chez les plus jeunes donc on peut s’attendre à voir de nouvelles demandes, explique-t-elle. Certains ne sont pas toujours dans la réalité et demandent des ablations de la côte pour avoir la cage thoracique plus fine ou d’autres parties du corps, ce qui est d’ailleurs très américain mais pas toujours éthiquement acceptable. Les côtes sont par exemple là pour protéger les organes vitaux”.

Une mode venue des États-Unis

Le docteur Frank Plovier, chirurgien spécialisé en chirurgie plastique et fondateur de BeClinic, une clinique d’esthétique à Bruxelles, constate même une nouvelle tendance ces derniers mois : “les jeunes filles veulent de plus en plus se barbifier”.

“Ce qui passe souvent par une taille plus fine et une poitrine plus forte, souligne le Dr Il y a une demande de remodelage au niveau du corps, on va donc enlever de la graisse où patiente n’en désire pas pour affiner la taille, en donnant notamment du volume au niveau des hanches et du fessier. Les liposuccions assez poussées sont également sollicitées. Mais pour les demandes liées aux ablations des côtes, je refuse directement. Je n’accepte pas les demandes esthétiques qui abîment la fonctionnalité du corps ou d’un organe. Je peux essayer d’affiner le corps au maximum en enlevant de la graisse mais dès que cela peut avoir un effet délétère sur la santé, je ne le fais pas”.

Si certains chirurgiens se disent inquiets face à cette “Barbiemania”, il faut rappeler que la clientèle européenne est bien différente de celle aux États-Unis où des cliniques proposent une transformation complète en Barbie contre la modique somme de 120 000 dollars.

“Le fait de repousser les limites de la chirurgie esthétique est quelque chose de très américain, poursuit le Dr Ballieux. On ne peut pas tout accepter et il faut penser un peu plus loin que certaines demandes. On est avant tout chirurgien reconstructeur, il est nécessaire de garder ce qu’on peut garder en termes de cartilage, notamment si un accident survient plus tard et s’il faut sauver le visage d’un patient. On peut donc avoir besoin d’une côte pour reconstruire une autre partie du corps”.