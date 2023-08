Lutte contre l’hépatite C : la Belgique est loin du compte

Qu’elle soit de type A, B, C, D ou E, une hépatite est une inflammation du foie. Concrètement, la transmission de l’hépatite C se fait par le sang (dans les cas de toxicomanie, de tatouages, de prise de sang avec du matériel peu ou mal stérilisé) et est également une maladie sexuellement transmissible d’homme à homme. Chez nous, environ 18000 personnes seraient encore atteintes et pas moins de 300 personnes décéderaient chaque année des suites de cette contamination. Face à cette situation, l’OMS a sommé la Belgique de mettre en place des mesures concrètes afin de combler son retard et aspire à réduire les nouvelles infections de 90 % d’ici 2030. S’il n’existe actuellement aucun vaccin contre la maladie, le dépistage se fait par une simple prise de sang. Du côté du monde médical, on plaide pour que les gens fassent de temps en temps une prise de sang afin de vérifier qu’ils ne sont pas porteurs de la maladie. Une donne importante quand on sait que l’hépatite C est très souvent asymptomatique.

"Il est crucial de poursuivre activement des politiques accessibles en matière de prévention, de dépistage, de traitement et de suivi des groupes vulnérables en Belgique, explique le Dr Mulkay (CHU St-Pierre Bruxelles). La Coalition contre l'hépatite C qui a été mise sur pied en 2020 a élaboré un plan d'action neutre en termes de coûts, avec des recommandations et des points d'action concrets. Il est encore possible d'atteindre les objectifs si le prochain gouvernement déploie des efforts à tous les niveaux politiques".

250 millions de personnes porteuses de la maladie

Dans le monde, on estime d'ailleurs que 250 millions personnes sont porteuses de l'hépatite B, et 130 millions porteuses de l'hépatite C. persistantes. Et chez nous, le groupe le plus important et le plus à risque est celui des "personnes utilisatrices, régulièrement ou sporadiquement, de drogues par injection".

En Belgique, 80 % des nouvelles infections par l’hépatite surviennent dans ce groupe. Concrètement, en utilisant des aiguilles infectées, le virus se propage rapidement. Face à ce phénomène, les associations appellent à plus de des campagnes de sensibilisation, nécessaires pour informer les utilisateurs concernant risques d’infection possibles. Le milieu carcéral compte aussi un groupe cible important. D’après de nombreuses associations, le VHC reste en effet encore près de 7 fois plus présent dans les prisons qu’à l’extérieur. Les médecins appellent donc à plus de de dépistage et de traitement dans ces lieux, notamment pour assurer la continuité des soins.