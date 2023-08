Un visage version “selfie retouché” : la nouvelle tendance qui inquiète, les chirurgiens esthétiques de plus en plus sollicités par les jeunes !

À lire aussi

“La chirurgie esthétique touche des patientes de plus en plus jeunes et de plus en plus nombreuses, note le Dr Fanny Ballieux, chirurgienne plasticienne spécialiste en chirurgie mammaire à Bruxelles. Les premiers pas passent souvent par le botox puis ça va plus loin avec des demandes de lifting des lèvres supérieures, on voit un désir d’avoir des lèvres naturellement relevées à l’image de certaines influenceuses. Les techniques visant à apporter du galbe et du volume aux fesses ont également le vent en poupe”.

guillement C’est une pratique qui peut être dangereuse car ces jeunes filles ne se voient plus telles qu’elles sont"

Un visage version Instagram

Le succès d’Instagram a également fait émerger une nouvelle pratique qui gagne du terrain auprès du public féminin : la mode du selfie retouché. “Concrètement, les patientes viennent avec un selfie d’elle modifié par un filtre et demandent d’y ressembler le plus possible, raconte celle qui est aussi chirurgienne réparatrice. C’est une pratique qui peut être dangereuse car ces jeunes filles ne se voient plus telles qu’elles sont, c’est même une maladie qui commence d’ailleurs à être décrite et qui est étroitement liée à l’essor des réseaux sociaux. Je refuse souvent des patientes pour ce genre de demandes car même en faisant de la chirurgie, ce genre de patiente ne sera jamais vraiment satisfaite du résultat final”.

À lire aussi

En parallèle, la bichectomie, soit la réduction des boules de Bichat (des petits amas graisseux situés au niveau des joues), est une des interventions chirurgicales du moment. Elle permet notamment d’affiner et de redessiner les joues.

À lire aussi

“Cela donne un aspect plus fin au niveau de la mâchoire et permet de mettre en valeur les pommettes, ce qui est aussi en lien avec les photos postées sur les réseaux sociaux, précise-t-elle. Il y a aussi les demandes liées aux “yeux de chat” pour avoir le même regard que Carla Bruni par exemple, avec les yeux relevés. L’opération consiste alors à étirer le bord externe de l’œil de façon à créer des yeux en amande. Des patientes veulent également avoir les sourcils très tirés, au point parfois de tirer très fort ses cheveux pour avoir le look qu’il faut”.

La blépharoplastie est également en vogue : elle permet de modifier l’aspect des paupières tombantes. Certaines personnes peuvent en effet opter pour un rehaussement des paupières avec pour objectif de gommer les poches et les cernes. On peut aussi citer le phénomène du “Russian lips”, une méthode qui consiste à modeler les lèvres en forme de cœur (comme celles d’une poupée matriochka) en les soulevant vers le haut plutôt qu’en les repulpant vers l’avant.

"Les demandes chez les hommes souvent plus justifiées que chez les femmes"

D'après de nombreuses enquêtes, la chirurgie esthétique est en plein boom dans le monde entier. Et contrairement aux idées reçues, la hausse est également marquée chez les hommes. De plus en plus d'hommes souhaiteraient en effet avoir recours à des actes chirurgicaux pour paraître plus masculins ou pour masculiniser leur visage. "On remarque clairement que les hommes prennent beaucoup plus soin d'eux qu'avant, constate le Dr Fanny Ballieux, chirurgienne spécialisée en chirurgie mammaire à Bruxelles. Et bien souvent, les demandes sont beaucoup plus justifiées que chez les femmes. Je les trouve plus terre à terre, ce sont souvent des liposuccions, notamment au niveau des poignées d'amour, etc. On voit beaucoup de greffes de cheveux, les hommes sont très complexés par leur calvitie. Ce sont souvent des demandes pour bien vieillir sans pour autant modifier leur corps même s'ils ne savent pas comment s'y prendre. On dirait même qu'ils évoluent davantage avec la société que les femmes. Chez moi, je dirais que ma patientèle est composée de 80 % de femmes et 20 % d'hommes".