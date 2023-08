Au cœur de l’été, le covid-19 refait surface mais les autorités baissent la garde : “Il n’y a plus de veille sanitaire fiable en Europe”

À lire aussi

La version EG.5 de la grande famille Omicron, membre du lignage XBB, est actuellement la plus scrutée car elle pourrait être porteuse du rebond. Les rassemblements estivaux et la baisse d’immunité peuvent aussi jouer, selon certains experts.

guillement La veille sanitaire est de piètre qualité dans quasiment toute l'Europe continentale"

“Cela fait maintenant deux semaines qu’on a une hausse de 60 % dans les communes (voir graphique), observe le Dr Dirk Devroey, médecin généraliste et professeur à la VUB. Toutefois, les chiffres sont tellement descendus à cause de l’arrêt des tests que tout ça est sûrement sous-estimé. En médecine générale, on observe plus de cas mais ce n’est pas toujours facile de faire la différence avec d’autres virus étant donné que seuls les patients à l’hôpital, les personnes fragiles et les gens en maison de repos sont testés. Pour l’instant en tout cas, les symptômes liés à ce variant sont assez banals, on parle de fièvre, rhinite, mal de gorge, maux de tête ou encore une fatigue passagère”.

D’après le dernier bulletin de Sciensano, le nombre de cas augmente pour la deuxième semaine consécutive de respectivement 65 et 60 %, mais l'incidence totale reste faible ©Sciensano

Le début d’une onzième vague en Belgique

D’après le dernier bulletin de Sciensano, le nombre de cas augmente pour la deuxième semaine consécutive de respectivement 65 et 60 %, mais l’incidence totale reste faible (6/100 000 en Flandre et 3/100 000 à Bruxelles et en Wallonie). Ce sont les arrondissements de Tielt, Bruges, Gand et Furnes qui enregistrent actuellement les incidences les plus élevées (entre 16 et 10 pour 100 000 habitants).

Si ce nouveau venu parvient à s’imposer parmi les autres souches, cela signifie qu’il pourrait être plus contagieux mais il n’y a à ce stade pas d’alerte que le virus aurait muté et soit plus dangereux. Une reprise de l’épidémie est également rapportée aux États-Unis, au Royaume-Uni, mais aussi en Inde ou au Japon. Il ne présenterait pas non plus des risques supplémentaires pour la santé publique par rapport aux autres lignées descendantes d’Omicron en circulation même si sous l’effet de nouvelles mutations génétiques, il pourrait être davantage capable d’échapper aux défenses immunitaires.

“Cela montre une petite reprise chez nous, confirme l’infectiologue Yves Van Laethem. Comme ailleurs, le taux de positivité est plus important au mois d’août, ce qui annonce une circulation plus importante à la rentrée, c’est un frémissement attendu qui n’étonne pas et qui reste limité auprès des hôpitaux. Ce variant détecté en Inde pour la première fois ne laisse pas présager plus de dangerosité, il est par contre plus transmissible et aussi virulent chez les personnes à risques mais cela ne change rien pour le reste de la population”.

L’Europe a baissé la garde

Mais en Belgique comme un peu partout en Europe, il est difficile de suivre avec précision l’évolution de la circulation du covid au vu du manque de suivi et de moyens accordés à la surveillance épidémiologique. “La veille sanitaire est de piètre qualité dans quasiment toute l’Europe continentale et elle s’est récemment encore dégradée, avec l’effondrement des tests PCR, la dégringolade du nombre de tests, de séquençages et l’arrêt de dispositifs de suivi, déplore Antoine Flahault, directeur de l’Institut de santé globale de l’université de Genève. Il est donc difficile d’y voir clair concernant la situation épidémiologique un peu partout dans le monde et il est urgent que les autorités sanitaires réinstaurent un système de veille sanitaire fiable du Covid”.

Chez nous, l’analyse des eaux usées reste le dernier instrument fiable de suivi de l’épidémie. À la rentrée, les experts s’attendent à voir une nouvelle vaguelette déferler sur la Belgique.

“Avec la baisse des températures, le retour à l’école et la multiplication des contacts en intérieur, il est logique de se préparer à une vague d’infections, précise le Dr Devroey. Le virus est toujours là et il continuera de circuler via des nouveaux variants mais il risque aussi de devenir un virus assez banal dans le temps. Toutefois, les personnes âgées, les gens fragiles et les patients immunodéprimés sont toujours à risque de faire une forme grave donc le vaccin reste recommandé à l’automne”.