”Si on considère que la prestation d’un club est un service auprès de l’enfant alors ce service doit être payé au niveau de ce qui est presté. Et derrière cette prestation, il y a une considération énergétique à avoir et on doit aussi prendre en compte la souffrance économique des clubs post-covid. Même si les clubs ont été soutenus par les pouvoirs publics, il y a plusieurs raisons légitimes qui expliquent la hausse des cotisations. Dans beaucoup de clubs, la hausse est d’ailleurs moins élevée que l’inflation actuelle”.

Avec cette hausse des coûts, doit-on s’inquiéter du manque d’accessibilité au sport pour les familles défavorisées ?

”Je pense que les communes veillent à ce que les prix n’explosent pas et il y a aussi différents moyens pour faire baisser la facture, comme les chèques sport destinés aux familles qui en ont besoin. Le sport relève d’un service public, il doit donc rester ouvert à tous les publics. Les fédérations sportives sont reconnues par les différentes communautés régionales, il y a donc des subventions qui vont avec et on a pu voir de nombreux efforts pour maintenir les clubs à flot, notamment pendant le covid, il existe aussi des initiatives à l’échelle des communes pour soutenir les familles”.

À lire aussi

Pour des enfants de 10 ans, on voit des cotisations à plus de 500 € l’année pour pratiquer du football. Quelles peuvent être les conséquences de cette hausse généralisée, même pour des sports dits populaires ?

”Je crois que les pratiques sportives se sont largement diversifiées depuis la crise du covid et de plus en plus de gens pratiquent le sport en dehors des clubs et de la compétition. De nombreuses enquêtes européennes montrent en effet que la pratique sportive en club par rapport à la pratique sportive extérieure représente une part de plus en plus faible”.

Comment ce phénomène se traduit-il ?

”On voit beaucoup de familles pratiquer des activités ensemble, ce qui a été généralisé durant les différents confinement. On pense au vélo, aux randonnées, au sport en plein air, etc. Cela se fait de plus en plus et au vu du coût de certaines disciplines, certaines familles se rabattent sur ce genre de pratique sportive. Toutefois, il faut rappeler aussi que les salaires en Belgique suivent l’inflation, ce qui n’est pas le cas en France par exemple où le pouvoir d’achat sportif est encore plus impacté”.

À lire aussi

Chez nous, certains sports restent toutefois marqués socialement ?

”Il y a des sports moins accessibles, c’est une certitude. Certains ont toujours été populaires et d’autres moins accessibles et ils risquent de l’être encore moins aujourd’hui. Je pense au hockey qui reste marqué socialement même si les ligues font beaucoup d’efforts pour accueillir tous les publics”.