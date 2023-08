RACE FOR THE CURE® 2023 : soutenez les personnes touchées par un cancer du sein en participant à la plus grande course organisée par Think Pink

Du 29 septembre au 31 octobre 2023, Think Pink Belgique propose aux participants de la Race for the Cure® de marcher 3 km ou de courir 5 km seuls ou en équipe. Différentes races sont organisées partout en Belgique pour permettre à chacun de vivre non loin de chez lui ce bel événement basé sur la solidarité et la générosité.

DES T-SHIRTS ROSES ET BLANCS : UN SIGNAL FORT

Lors de la Race for the Cure®, les personnes touchées par un cancer du sein marchent ou courent en T-shirts roses, entourées de leurs proches et des sympathisants en T-shirts blancs. Grâce à ce concept unique de deux couleurs, Think Pink crée ainsi un lien fort et reconnaissable à travers tout le pays.

©thinkpink

CÉLÉBRER LA VIE ET COMMÉMORER LES PERSONNES DISPARUES

La Race for the Cure® réunit des centaines de personnes venant célébrer la vie mais aussi se souvenir et commémorer celles et ceux qui nous ont malheureusement quittés trop tôt. Cet événement est également porteur d’espoir pour toutes les personnes qui se battent contre la maladie.

S’INSCRIRE POUR SOUTENIR

Il existe différentes façons de participer à la Race for the Cure® .

UN ÉVÉNEMENT RASSEMBLEUR

Les équipes sont le cœur et l’âme de la Race for the Cure®. Partager des moments de solidarité et de générosité en famille ou entre collègues fait partie des moments forts de la Race for the Cure®.

©PHILIPPE SANTANTONIO

LE RENFORT DES BÉNÉVOLES

La Race for the Cure® ne peut fonctionner sans l’aide de bénévoles qui sont un soutien précieux pour Think Pink. Organiser autant d’événements sportifs sur une période aussi courte qu’est le mois d’octobre est un incroyable défi que l’association relève chaque année grâce au support inconditionnel des bénévoles.

FRAIS D’INSCRIPTION

L’inscription à la Race for the Cure® s’élève à 18 euros par personne. Le tarif comprend le T-shirt officiel de la Race for the Cure® 2023.

ENSEMBLE, BATTONS LE RECORD DE L’ANNÉE PASSÉE !

Grâce à la présence et à la générosité des participants, Think Pink peut d’une part, financer la recherche scientifique et d’autre part, continuer son travail quotidien de soutien aux personnes touchées par un cancer du sein.

©thinkpink

En 2022, 11 791 personnes ont participé en Belgique à cet événement. Cette année, faisons encore mieux ! C’est parti pour la #RFTC2023.

Vous avez des questions ? N’hésitez pas à contacter l’équipe de Think Pink en envoyant un e-mail à info@raceforthecure.be .

INFOS & INSCRIPTIONS

https://www.think-pink.be/Participez-Race-for-the-Cure-du-29-09-au-31-10

OCTOBRE ROSE 2023

Vous souhaitez soutenir Think Pink à l’occasion du mois d’Octobre Rose, mois de sensibilisation au cancer du sein ? Voici quelques idées pour sensibiliser votre entourage à la lutte contre le cancer du sein et pour soutenir la recherche scientifique et les projets d’aide aux personnes touchées par la maladie.

Créez votre propre action : www.think-pink.be-action