Un nouveau variant hautement muté et un risque d’épidémies concomitantes: le Covid-19 fait sa rentrée en avance avec son lot d'incertitudes

Derrière cette vague estivale, un responsable : EG.5.1. Parfois surnommé Eris, ce variant est un descendant de XBB (de la grande famille Omicron), et ne comporte pas un nombre élevé de mutations.

“On ne voit pas de signe de gravité particulière avec EG.5.1, rassure Antoine Flahault, épidémiologiste, médecin et directeur de l’Institut de Santé globale à Genève. Et comme à chaque nouvelle vague de Covid et à chaque nouveau variant, il est très difficile d’en prédire l’ampleur et la sévérité. L’on peut cependant observer les expériences des autres pays, notamment ceux qui ont conservé un minimum d’outils de veille sanitaire. C’est le cas des Britanniques et des Nord-Américains chez qui il semble se dessiner un plateau en cette fin août qui pourrait ressembler au pic épidémique d’une vague estivale d’ampleur modérée et sans signe de gravité particulière”.

Il y a une probabilité non nulle que ce variant cause une forte vague ces prochains mois"

Ce qui reste à confirmer dans les prochaines semaines et alors la Belgique qui voit ses indicateurs continuer d’augmenter depuis trois semaines pourrait suivre la même tendance et voir bientôt son pic survenir. Il est d’ailleurs compliqué de quantifier l’évolution de la maladie, étant donné qu’il y a très peu de tests et qu’il n’y a plus de baromètre officiel de surveillance. Actuellement, on sait que la concentration augmente dans les eaux usées de Louvain et les premiers résultats de séquençage montrent la présence des variants XBB (voir graphique ci-contre).

Le rapport des eaux usées à Louvain montre une hausse de la circulation du Covid-19. ©Sciensano

Un nouveau variant hautement muté et surveillé de près

Si on ne voit pas de signes de gravité particulière avec EG.5.1, un sous-variant peut souvent en cacher un autre dans la grande famille Omicron.

En effet, BA.2.86 a été identifié chez quelques patients du Danemark, d’Israël, des États-Unis et du Royaume-Uni ainsi que dans les eaux usées de plusieurs pays dont la Suisse, mais pas encore en Belgique. L’OMS et les autorités sanitaires américaines ont annoncé le surveiller de près.

“On suppose qu’il est déjà là même si on ne l’a pas encore observé, indique le virologue Steven Van Gucht. Chez nous, la hausse des cas se poursuit d’après l’analyse des eaux usées et on constate une soupe de variants avec plusieurs souches dans laquelle il est difficile d'y voir clair. Même si une stabilisation semble arriver, on peut imaginer que ce soit temporaire car la rentrée des classes provoquera sûrement une nouvelle dynamique”.

Ce variant BA.2.86 a été rapidement classé par l’OMS comme un “variant d’intérêt” en raison de son nombre très élevé de mutations (plus de trente) sur son génome, codant pour la protéine Spike, une région stratégique du virus qui lui permet de contaminer nos cellules. “Le fait qu’il soit hautement muté ne veut pas dire qu’il soit plus transmissible mais il faut suivre comment le système immunitaire réagit, et notamment les vaccins actuels. Pour le moment, il reste sporadique, on doit toutefois le surveiller”, poursuit-il.

guillement Il faudra reconsidérer de porter le masque en salle d’attente tout en ayant une hygiène respiratoire stricte"

Ce variant BA.2.86 a été rapidement classé par l’OMS comme un “variant d’intérêt” en raison de son nombre très élevé de mutations (plus de trente) sur son génome, codant pour la protéine Spike, une région stratégique du virus qui lui permet de contaminer nos cellules.

Pour le moment, on ne connaît donc pas encore ni sa transmissibilité ni sa virulence. On ne sait même pas s’il va se répandre comme son ascendant BA.2 l’avait fait ou comme d’autres sous-variants ces derniers mois.

“C’est donc bien une souche sous haute surveillance mais à un stade très précoce de son émergence. Le premier cas d’infection à BA.2.86 a été rapporté en Israël le 13 août dernier seulement. Toutefois, il y a une probabilité non nulle que ce variant cause une forte vague dans le monde ces prochains mois, explique Antoine Flahault. Le monde a voulu rapidement tourner la page de cette pandémie qui a fortement mobilisé les énergies et les politiques publiques pendant près de trois ans. Capitalisant sur une forte couverture vaccinale et une bonne immunité de la population la protégeant contre les formes graves, les hospitalisations et les décès, l’Europe a en effet baissé la garde en matière de veille sanitaire, testant beaucoup moins et dans certains pays comme la Belgique”.

Une campagne de vaccination dès la fin du mois de septembre

Chez nous, la surveillance des eaux usées reste la dernière arme de surveillance et de suivi de la circulation du covid-19.

En baissant la garde, les conséquences sont nombreuses. Tout d’abord, la difficulté à évaluer la situation sanitaire actuelle, l’impossibilité de comparer les vagues et enfin, l’impossibilité qui en résulte pour les pouvoirs publics de piloter la politique sanitaire, par exemple vis-à-vis de l’instauration des masques obligatoires ou des rappels vaccinaux.

Sans informations fiables et précises, il est en effet difficile d’instaurer de telles mesures et de les justifier auprès de l’opinion. Rappelons toutefois qu’en Belgique, la pression sur les soins de santé reste stable, tant pour les hospitalisations que pour les soins intensifs et seul un petit nombre d’hospitalisations est actuellement enregistré en gériatrie et en pédiatrie. La plupart des patients ambulatoires sont de jeunes adultes présentant les symptômes du virus.

Pour la suite, le Risk Management Group (RMG) s’attend à de nouvelles vagues d’infections de Covid-19. Pour faire face, de nouvelles campagnes de vaccination sont prévues par les Régions dès le début de l’automne. Le vaccin adapté à la variante Omicron XBB.1.5 devrait être disponible à partir de la mi-septembre, après approbation par l’Agence européenne des Médicaments.

Une triple épidémie à venir ?

“D’après les dernières prédictions des modèles fournis par les universités de Hasselt et d’Anvers, on peut s’attendre à une vague plus importante au mois de novembre, une hausse qui devrait toutefois rester gérable, souligne Van Gucht. C’est pour cette raison qu’on prévoit de lancer la campagne de vaccination dès la fin du mois de septembre, notamment à l’égard des seniors, des immunodéprimés et des plus fragiles. Par contre, le risque de voir une triple épidémie concomitante exercer une forte pression sur notre système de soins est une réalité qu’il faut prendre en compte. Il faudra donc reconsidérer de porter le masque en salle d’attente tout en ayant une hygiène respiratoire stricte à côté car on risque d’avoir un hiver qui ressemble à celui de l’année passée”.

En effet, comme l’année dernière, la grippe, les rhumes, les bronchiolites risquent de survenir au même moment. Le Covid survient toute l’année comme le montre cette épidémie estivale, mais les épidémies de Covid s’avèrent plus graves et de plus grande ampleur durant la saison froide où nous sommes davantage en lieux clos alors que les fenêtres sont moins souvent ouvertes.

“Ainsi, la probabilité de voir la conjonction de différentes épidémies hivernales survenir au même moment est bien sûr élevée, causant des risques de saturation passagère du système de santé et notamment des hôpitaux comme on l’a connu en décembre et janvier dernier en Europe de l’ouest”, conclut le directeur de l’Institut de Santé globale à Genève.