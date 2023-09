Les dégâts du Covid sur la santé mentale encore bien vivaces: "Les mesures mises en œuvre pendant la pandémie doivent être poursuivies à long terme"

Plusieurs pistes d’explications ont été avancées par des acteurs en contact avec les jeunes. "Le passage de l’apprentissage en face-à-face à l’apprentissage en ligne, les restrictions des loisirs et des activités sportives, et l’interruption partielle ou totale des interactions sociales ont perturbé les relations interpersonnelles. Ce phénomène, associé à l’augmentation du temps passé en ligne et sur les médias sociaux, a pour conséquence que de nombreux jeunes ont éprouvé des sentiments d’isolement et de solitude, ont souffert d’anxiété et ont signalé des symptômes dépressifs”, explique l’association Infor Jeunes. Celle-ci tirait déjà la sonnette d’alarme en 2022 pour réclamer la mise en place de mesures durables pour aider les jeunes en souffrance.

"Au-delà de l’urgence causée par la pandémie, la santé mentale des jeunes nécessite une attention et un soutien continus en temps normal également. La jeunesse est une période sensible de la vie qui implique des transformations physiques, sociales et psychologiques au cours desquelles des circonstances difficiles peuvent provoquer une grave détresse mentale. Les mesures mises en œuvre pendant la pandémie doivent être poursuivies à long terme.”

Sur le terrain, les professionnels de la santé mentale constatent une hausse vertigineuse des demandes de prise en charge. Les troubles de l’humeur, les troubles du comportement alimentaire et les troubles psychiatriques sont les trois domaines de la santé mentale qui observent la plus grande hausse des demandes de prises en charge pour une patientèle jeune. “Chez une partie des jeunes, l’accumulation des crises et des difficultés a eu un effet de débordement qui fait qu’ils ont eu besoin de faire appel à des services de psychiatrie et de santé mentale”, déplorait récemment la psychiatre Caroline Depuydt dans les pages de la DH.