“Une hormone magique” qui offre une résistance à l’effort : à quoi sert la testostérone, substance à laquelle Paul Pogba a été contrôlé positif ?

À lire aussi

Un chapitre de plus à ajouter aux déboires traversés par le milieu de la Juventus. Entre l’accumulation des blessures, la tentative d’extorsion par son propre frère, une série Netflix pour le moins gênante, la carrière du champion du monde 2018 est à l’arrêt.

guillement J'ai des patients qui en consomment pour être plus musclés à la plage"

Dans cette affaire, le tribunal antidopage italien a suspendu provisoirement l’international français, évoquant la présence de testostérone “d’origine non endogène” dans le contrôle. En attendant une contre-analyse, rappelons que la testostérone fait tout simplement partie de la catégorie des produits dopants et qu’il est interdit par l’Agence mondiale antidopage (AMA).

À lire aussi

Cette dernière est en effet classée dans la catégorie des stéroïdes anabolisants androgènes (SAA), elle peut être utilisée pour augmenter sa masse musculaire et des globules rouges, mais pas seulement. “Elle est considérée comme un psycho stimulant et offre au sportif une motivation et une concentration décuplées”, précise l’AMA.

”Plus de résistance à la fatigue”

Pour bien comprendre le rôle de cette hormone dans le corps humain, Michel Ouchinsky, médecin du sport à Uccle et spécialisé en orthopédie et traumatologie du sport, se permet un parallèle avec le monde animal. “Nous en avons tous, c’est même l’hormone du mâle et celle du stress. Quand une lionne va attaquer un buffle de 350 kg qui peut à tout moment l’éventrer, son taux de testostérone est au maximum, c’est même ce qui lui donne de la force et de l’endurance. D’un coup, on ne sent plus la fatigue et la force musculaire est augmentée”.

Même si les femmes en sécrètent aussi, la testostérone est l’hormone masculine par excellence, sécrétée à 90 % par les testicules et à 10 % par les glandes surrénales. Elle fait partie d’un groupe d’hormones appelées androgènes, c’est l’hormone du tonus physique, psychique et sexuel. Elle n’est donc pas seulement l’hormone de la sexualité et de la fertilité masculines et reste indispensable dans l’organisme à bien des niveaux.

À lire aussi

”Dans le cas de Pogba, quand il décide d’en prendre davantage, cela va lui permettre de supporter davantage la fatigue et d’encaisser plus facilement le stress avant de monter sur un terrain, explique le Dr Ouchinsky. Cela va aussi stimuler l’agressivité, nécessaire dans ce genre de situation, et donc doper les glandes surrénales, situées justes au-dessus du rein. Dans ce genre de situation, on devient plus résistant à la fatigue, ce qui est un avantage qui n’est pas acceptable dans le sport. Il est évident qu’il pourrait alors jouer 120 minutes plus facilement. C’est un peu comme une hormone magique qui fait courir plus vite et nous rend plus costaud au niveau musculaire”.

À lire aussi

L’intérêt est donc d’avoir un effet antifatigue et un effet d’amélioration des sensations physiques ce qui explique aussi pourquoi même les spécialistes de sport d’aérobie peuvent prendre cette hormone. “Je connais des patients qui en consomment pour être plus musclés à la plage et sont totalement conscients des dangers, raconte celui qui est aussi médecin du sport à l’ULB. Quand on surconsomme cette hormone, il y a en effet un risque de mettre au repos l’activité principale des testicules, une atrophie testiculaire. On en apporte de l’extérieur donc celle en interne se met au repos. Et à côté de cet impact sur les organes génitaux, il y a un risque de problème de tension artérielle, des répercussions sur out l’organisme. La testostérone peut être un médicament mais seulement dans certains usages”.