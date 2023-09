Malgré les craintes et les critiques, le ministre Frank Vandenbroucke l’assure : le numéro de garde médicale 1733 couvrira toute la Belgique en 2024

À lire aussi

Mais depuis plusieurs mois, les généralistes tirent la sonnette d’alarme et estiment que ce dernier est menacé par le projet de réforme de financement. Pour la fédération des associations de généralistes de Wallonie, les PMG (postes médicaux de garde) n’ont ni le personnel ni les budgets nécessaires. De leurs côtés, les opérateurs sont en sous-effectif et se disent épuisés.

Alors ces problèmes sont-ils enfin résolus ? “Je ne vais pas me cacher derrière des discussions de compétences, avance déjà le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke. Concrètement, ce n’est pas un modèle où l’on va dicter une seule solution au terrain. Les médecins généralistes pourront choisir différents modèles d’organisation, et ces différents modèles seront financés de façon adéquate. Mais il faut un triage efficace. Nous voulons que pendant la nuit, pendant le week-end, les gens ne se présentent pas avec des banalités chez le généraliste, ni d’ailleurs avec un problème tellement complexe qu’il faudrait mieux aller à l’hôpital. C’est pour ça que le triage est crucial”.

guillement Nous avons obtenu un budget supplémentaire qui nous permettra d'embaucher un nombre d'opérateurs suffisant pour couvrir toute la Belgique"

”On espère que tout sera prêt pour la deuxième moitié de l’année 2024”

Pour répondre aux craintes des médecins, le ministre assure un investissement massif dans les postes de garde. En 2019, le budget fédéral soutenait les postes de garde – l’accueil, les chauffeurs – avec un budget de 23 millions d’euros. Cette année, ce budget a été augmenté jusqu’à 48 millions d’euros. Et d’ici deux ans, le budget sera de septante millions d’euros.

Si vous avez besoin d’un médecin de garde les soirs et nuits de semaine, il sera donc possible de composer ce numéro dans de nombreuses régions. Et à terme, le numéro devrait être accessible partout en Belgique. “C’est notre but, oui. La ministre de l’Intérieur, qui est avec moi responsable pour le 1733, et moi-même avons obtenu un budget supplémentaire qui nous permettra d’embaucher un nombre d’opérateurs suffisant pour couvrir toute la Belgique avec une fonction de tri”.

Toutefois, la principale barrière reste le recrutement du personnel.

“Il est difficile de trouver des opérateurs qui peuvent faire ce travail de triage aussi pendant la nuit, souligne Vandenbroucke. On est en train de recruter des gens, nous avons les budgets nécessaires, donc le problème n’est pas financier. C’est le personnel qu’il faut trouver puis former. Mais pour couvrir toute la Belgique, ça prendra encore quelques mois, on espère que tout sera prêt pour la deuxième moitié de l’année 2024”.