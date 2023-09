Diabète : une application mobile qui facilite la vie

Comme les personnes qui vivent avec un diabète de type 1 (DT1), une certaine proportion de patients présentant un diabète de type 2 (DT2) doivent également être traités avec de l’insuline.(2) Il s’agit de « compenser » les déficits ou les problèmes de sensibilité à l’insuline naturellement produite par l’organisme et qui sert à « gérer » le métabolisme (l’absorption, les transformations, l’utilisation, etc…) des sucres dans le corps. On parle dans ce cas de diabètes « insulino-dépendants » ou « insulino-requérants » car, sans un apport d’insuline extérieur, les personnes atteintes présenteraient de graves symptômes liés aux quantités élevées ou basses de sucre dans leur sang.

Gérer sa glycémie et doser son insuline

Pour traiter efficacement et en toute sécurité ce type de diabète, le problème, c’est qu’il faut savoir combien le corps a besoin d’insuline à chaque moment, puisque ce besoin varie selon la quantité de sucre avalée d’une part, et celle dépensée, d’autre part. C’est pour cela que les personnes sous insuline doivent régulièrement mesurer elles-mêmes (on parle d’auto-contrôle) au cours de la journée leur glycémie (*) ou la quantité de sucre qui est présente dans leur corps : s’il y en a trop, elles risquent de faire ce qu’on appelle une « hyperglycémie » et doivent s’administrer une dose d’insuline ou adapter leur traitement. Mais s’il y en a trop peu, elles risquent de faire une « hypoglycémie » et elles devront se « resucrer ».

©abbott

Les nouveaux outils d’auto-contrôle

Depuis quelques années, les personnes insulino-dépendantes ou requérantes sont de plus en plus nombreuses à recourir à la technologie des capteurs pour remplacer les mesures de leur sucre en devant se piquer inconfortablement(3) le bout du doigt et analyser une goutte de sang sur un lecteur de glycémie. Grâce à ces nouvelles technologies, il suffit de « scanner » avec son smartphone un capteur placé sur l’arrière du haut de son bras et on peut lire sur son écran son taux de glucose. On peut aussi surveiller son évolution sur quelques heures, envoyer ses résultats à son médecin par exemple, ou encore activer des rappels ou des alarmes en cas d’hypo- ou hyperglycémie si nécessaire.

Jessica témoigne : « Cela fait presque 20 ans que l’on m’a diagnostiqué un diabète de type 2 et que j’ai été traitée, au fil des années, par différents médicaments. Il y a environ cinq ans, mon médecin m’a annoncé que mon diabète continuait à progresser et qu’il faudrait envisager de passer à un traitement par insuline. Cela m’a fait un choc considérable car j’ai été confrontée toute ma jeunesse à la vue de mon père, qui était sous insuline, et à sa vie quotidienne fortement perturbée par ses traitements : se piquer, les tigettes, les auto-injections, les doigts mutilés, les changements d’humeur après un repas riche en sucre, le stress permanent de faire une « hypo » (**), les fêtes et les sports qu’il s’interdisait ou que ma mère lui interdisait… Franchement, cela me faisait tellement peur que j’ai d’abord refusé de passer à l’insulinothérapie, je préférais vivre cool plutôt que de me soigner correctement.»

Diabète et vie saine, c’est possible

Dans le même temps, Jessica voit sa vie très perturbée : son mari doit faire face à un cancer du poumon, et elle s’occupe beaucoup d’un de ses petits-fils hyperactif. Au point qu’elle oublie de prendre soin d’elle-même, de sa forme physique, et qu’elle grossit jusqu’à devenir en surpoids. « C’est à cette époque que mon mari, déclaré en rémission de son cancer, a compris l’importance de l’activité physique et m’a demandé de l’accompagner dans ses entraînements : il voulait s’occuper de sa santé en pratiquant une activité physique mais en ma compagnie, il ne voulait pas choisir entre les deux, c’était sa façon de m’exprimer son amour. Comment concilier vie active, défis physiques à relever et traitement par insuline, tout cela me paraissait impossible ».

C’était sans compter sur la persévérance de son époux, qui s’est renseigné sur le net, a participé à des conférences, a accompagné Jessica chez son médecin et a organisé avec le personnel infirmier en diabétologie la mise en place de son traitement et de sa surveillance avec un système d’auto-contrôle de nouvelle génération.

Grâce aux applications mobiles

« Aujourd’hui, j’utilise sans problème mon FreeStyle Libre qui mesure le taux de glucose en continu, sans nécessiter des efforts insurmontables dans ma vie de tous les jours. J’ai appris à vivre au rythme des flèches de tendance de mon glucose. Depuis peu, j’utilise ce capteur relié à une application sur mon smartphone, qui fait retentir une alarme en cas d’hypo ou d’hyperglycémie. C’est la fin du stress, de la peur. Je scanne mon capteur, je lis mon résultat de glucose directement sur mon téléphone et je parviens à anticiper, je peux sans crainte envisager une balade à vélo, une randonnée ou un cours de salsa. Vivre presque comme tout le monde, quoi ! »

Jessica a depuis découvert et adopté de nombreux outils et applications sur son smartphone, qu’elle ne lâche jamais : elle y consulte des parcours à vélo ou à pied, elle suit son nombre de pas, sa fréquence cardiaque et les calories dépensées en temps réel, elle a installé des alarmes pour ne pas oublier de s’hydrater, de prévoir des sources de sucre ou de se scanner quand elle fait du sport, etc. « Mon smartphone, c’est devenu mon coach perso, qui s’occupe de me faire bouger pour ma santé mais en toute sécurité, toujours en contact étroit avec mes soignants et avec lesquels je partage tout le bonheur de pouvoir concilier le traitement de ma maladie avec une vie saine et de grande qualité. Chaque jour, je me dis que j’ai bien fait de parler en toute simplicité de mes réticences à changer de traitement ou à l’apprentissage de nouvelles techniques. Ma seule crainte, c’est d’oublier mon smartphone quelque part ou d’oublier de le recharger, mais j’avoue, je gère, cela me créera des sujets de conversation avec mes petits-enfants (rires). »

(*) Glycémie : taux de sucre présent dans le sang, dans la circulation sanguine.

(**) Hypoglycémie : diminution anormale du taux de glucose dans le sang.

