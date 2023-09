“Dire que le cancer du sein tue devient tabou”: Ce paramètre essentiel au quotidien des patientes reste trop souvent négligée

À lire aussi

Cette année, la campagne s’articule autour de l’annonce des résultats d’une nouvelle enquête à grande échelle sur l’expérience et les besoins des personnes proches d’un patient atteint d’un cancer du sein.

guillement Quand une personne est touchée par la maladie, c’est tout un réseau de proches qui l’est également"

L’asbl et le bureau d’études IVOX se sont donc penchés sur la question et ont soumis un questionnaire à 1 000 Belges qui ont dans leur entourage une personne touchée par la maladie. Et sans surprise, les résultats démontrent à quel point la maladie a un impact considérable auprès de l’entourage des patients. Si 65 % des participants de l’enquête indiquent avoir bénéficié du soutien de leur famille et de leurs proches, le diagnostic de cancer du sein n’en met pas moins le réseau du patient à rude épreuve. Un peu moins de la moitié des proches se disent en effet envahis par le chagrin (44 %) et un sentiment d’impuissance (42 %). Et près d’un membre du réseau du patient sur trois (30 %) est littéralement en état de choc.

Une aide invisible mais primordiale

“Quand une personne est touchée par la maladie, c’est tout un réseau de proches qui l’est également, rappelle le Dr Marleen Finoulst du Centre de connaissances sur le cancer du sein au sujet de l’étude. Ils forment un réseau sur lequel le ou la patiente peut s’appuyer et c’est quelque chose qui est souvent sous-estimé dans la société. Pourtant, l’impact émotionnel et financier est très fort au sein de cet entourage, une famille sur deux se dit d’ailleurs impactée sur le moyen et long terme à ce niveau-là. C’est la première fois qu’on étudie ce domaine précis et on constate que leur présence et leur soutien sont primordiaux durant le parcours de soins”.

Quand on sait qu’une femme sur 9 sera touchée par cancer sein dans sa vie et que 900 000 femmes luttent actuellement contre la maladie en Belgique, il apparaît primordial de soutenir les familles et les aidants proches qui consacrent toute leur énergie dans cette bataille qui ressemble la plupart du temps à un marathon. D’ailleurs, d’après l’enquête, on apprend que 52 % des répondants estiment que la société n’accorde pas suffisamment d’attention au cancer du sein et pour 56 %, dire que la maladie tue encore reste taboue.

Plus interpellant encore, pas moins de 75 % des proches d’un patient atteint d’un cancer du sein estiment que le cancer du sein est présenté de manière trop optimiste, surtout dans les médias. “C’est un chiffre assez fort qui en dit long sur la perception de cette maladie au sein de la société, souligne-t-elle. On a l’impression que c’est un cancer qui est devenu banal alors que la maladie peut être fatale, on dirait que le simple fait de dire qu’elle tue est devenu tabou. On entend souvent que 80 % des femmes touchées vont guérir mais on oublie de rappeler que 20 % d’entre elles vont perdre la vie”.

“Le ciel qui vous tombe sur la tête”

Anne-Catherine Werner, ex-patiente, est une des cinq designers du ruban Pink Ribbon 2023. C’est au mois de juin 2021 et totalement par hasard qu’elle a appris qu’elle souffrait d’un cancer du sein. “J’ai senti une masse en m’habillant et le diagnostic est tombé rapidement, il fallait agir vite au vu de l’avancée de la tumeur, se remémore la jeune femme de 34 ans. Quand la nouvelle tombe, on a l’impression que le ciel vous tombe sur la tête et on culpabilise beaucoup à l’idée de faire vivre tout ça à son entourage. Mais au final, leur soutien a été essentiel, que ce soit par leur présence ou leur écoute”. Pour Mathieu, son conjoint, le contrecoup consécutif à la mauvaise nouvelle a été le plus dur à vivre.

“Peu importe la gravité du cancer, on met sa vie entre parenthèses durant plusieurs mois et cela reste un événement traumatisant, raconte ce graphiste de profession. L’image véhiculée, c’est que la maladie est devenue presque banale et très courante voire moins grave sans tenir compte des différents degrés de gravité. De plus, on ne sait pas quand ça va s’arrêter, on est toujours dans l’incertitude. Quand on accompagne quelqu’un, on ne sait pas dans quoi on s’engage, c’est comme un marathon dans lequel on essaye de soutenir au mieux sa compagne”.

Car il faut le rappeler, le diagnostic de cancer du sein est une mauvaise nouvelle qui a d’énormes répercussions. Y compris sur l’entourage du patient touché par la maladie, comme le confirment des personnes qui y ont été ou qui y sont encore confrontées de près.

D’où le slogan choisi pour accompagner le ruban Pink Ribbon : “Le ruban qui ne forme qu’un”. À l’issue de l’atelier, la designer textile a retranscrit les créations des cinq créatrices dans un ruban représentant des mains et des visages symbolisant la solidarité. “Le ruban sera vendu à par9r du 27 septembre 2023 au prix de 4 € (dont 2,80 € seront reversés à Pink Ribbon), notamment chez Ava, Carrefour, Club, Hunkemöller, Multipharma, Standaard Boekhandel, Torfs, Medi-Market, CKS, JBC, Mayerline et Colora”, rapporte l’association.