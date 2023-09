Jusqu’à l’âge de 24 ans, les jeunes en situation de précarité financière pourront consulter gratuitement un médecin en Belgique

À lire aussi

si en Belgique, les personnes financièrement vulnérables ont droit à une plus grande indemnisation pour leurs soins de santé, l’arrêté royal publié le 25 juin dernier permet de garantir qu’à partir du 1er octobre, les enfants et jeunes adultes jusque 24 ans inclus, bénéficiaires d’une intervention majorée (BIM) ne devront plus rien débourser pour aller chez le médecin (généraliste ou spécialiste) lorsque leur généraliste surveille leur état de santé via un dossier médical global (DMG). Cela signifie qu’ils n’ont rien à payer chez un médecin conventionné.

“Il est de notre responsabilité d’éliminer un maximum de barrières aux soins de santé, indique le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke. Avec cette mesure, nous investissons dans les jeunes financièrement vulnérables. En même temps, nous nous assurons, grâce au dossier médical global, qu’ils sont correctement suivis chaque année par leur médecin généraliste. C’est essentiel pour prévenir des problèmes plus graves.”

400.000 personnes concernées

Concrètement, la mesure va impacter un grand nombre de personnes. En effet, plus de 400.000 enfants et jeunes avec le statut BIM vont annuellement chez le généraliste, et plus de 315.000 chez le spécialiste. À partir du 1er octobre, toutes ces séances seront donc gratuites. Pour mettre cela en place, un budget de 5.5 millions d’euros est prévu sur base annuelle, suite à une concertation entre les syndicats de médecins et les organismes assureurs.

Pour rappel, le système d’intervention majorée est prévu pour les personnes financièrement vulnérables : il leur donne droit à une plus grande indemnisation pour leurs soins de santé. Ce droit est automatiquement accordé aux personnes qui perçoivent des allocations sociales. Les autres personnes ayant un faible revenu familial peuvent demander une intervention majorée à leur caisse d’assurance maladie.

”Un patient bénéficiaire d’une intervention majorée paie moins pour les soins de santé, comme une consultation chez le médecin, une hospitalisation ou des médicaments. Toute consultation médicale chez un médecin conventionné est désormais gratuite pour les jeunes BIM jusqu’à 24 ans”, conclut le cabinet du ministre de la Santé.