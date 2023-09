“Il est évident que toutes les formes alternatives au tabagisme, comme les cigarettes électroniques, rendent nos jeunes encore plus addicts au tabac. Ces produits restent néfastes et l’industrie du tabac a bien compris qu’il fallait s’adresser aux jeunes avec des formes colorées, un caractère cool et différent. Le but est clair : séduire la jeunesse et la pousser à consommer. Il est donc important de contrôler ou d’interdire ce genre d’incitants”.

Le sachets de nicotine est-il forcément une passerelle vers la cigarette traditionnelle ?

“C’est en tout cas un risque et un piège pour de nombreux jeunes. Ce n’est pas non plus une bonne façon d’administrer de la nicotine pour arrêter le tabac. On a des dispositifs transcutanés vendus par les sociétés pharmaceutiques qui sont encadrés et dont les effets positifs sont prouvés, on n’a donc pas besoin de cette jungle peu régulée et dont la vente se fait souvent sous le manteau”.

Chez nous, le tabagisme a tendance à baisser mais il reste relativement important comparé à d'autres pays. Comment l'expliquer ?

“On a une société assez libre et c’est un point positif mais on a encore beaucoup trop de fumeurs en Belgique. Ce qui entraîne un nombre important de pathologies, notamment des maladies cardiovasculaires mais aussi respiratoires comme la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO), une maladie pulmonaire courante qui réduit le flux d’air et cause des problèmes respiratoires. Cette dernière concerne 800 000 patients chez nous dont la moitié n’est pas diagnostiquée. C’est même la troisième cause de mortalité dans le monde entier”.

Quelles peuvent être les conséquences ?

“C’est une maladie terrible pour laquelle les gens vont présenter rapidement un handicap respiratoire très important, il faut donc lutter de toutes ses forces contre le tabagisme. Tout ce qui va favoriser l’addiction à la nicotine chez les jeunes doit être encadré avec la même intensité. On voit beaucoup de jeunes commencer par le vapotage parce qu’ils trouvent ça sexy. Et ensuite, ils commencent à fumer plus souvent avec des produits plus forts, c’est un piège connu qui est de plus en plus observé par les cliniciens”.

