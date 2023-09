Covid-19, bronchiolite et grippe : la Belgique doit-elle se préparer à affronter trois épidémies concomitantes ?

À lire aussi

D’ailleurs, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’est dite inquiète de la hausse du nombre de cas de coronavirus constatés dans plusieurs pays alors que l’hiver approche. En Belgique, les cas de covid-19 sont en hausse depuis le 15 septembre même s’il est peu aisé de suivre avec exactitude l’évolution de l’épidémie au vu de l’arrêt du testing généralisé. Chez nous, la surveillance des eaux usées reste le seul moyen de suivi de la circulation du virus.

guillement On doit se préparer à ce scénario et cela passe par plus de vaccination chez les seniors"

“Depuis quelques jours, on constate une stagnation des nouvelles infections au covid même si on s’attend à une nouvelle vaguelette d’ici la mi-octobre, déclare le virologue Steven Van Gucht. Cette année, il est possible que le pic soit concomitant avec celui du RSV en novembre et avec la grippe, qui a lieu normalement au mois de janvier mais nous ne sommes pas à l’abri que le scénario se répète cette saison. Il y a un risque de charge élevée dans les hôpitaux, notamment à cause de la faiblesse des mesures de prévention contre la transmission des virus respiratoires. Ce qui conduit à devoir faire face aux épidémies de grippe et de virus respiratoire syncitial (VRS) auxquelles désormais se juxtaposent des vagues automno-hivernales de Covid qui peuvent être dangereuses pour les personnes à risques”.

À lire aussi

Les seniors trop peu vaccinés contre la grippe

Il y a un an, les établissements hospitaliers avaient connu une triple épidémie : Covid-19, bronchiolite et la grippe. Pour le virologue Marc Van Ranst, il est primordial de rappeler l’importance de la vaccination.

“Ces virus ils ne parlent pas entre eux donc on ne peut pas dire avec exactitude quand leur pic surviendra mais on doit se préparer à ce scénario, indique-t-il. L’an dernier, on a vu que les hôpitaux étaient bien remplis même si c’était gérable, on doit donc surveiller leurs évolutions. De plus, il est important de protéger correctement les personnes âgées et les groupes vulnérables. La vaccination contre la grippe est l’outil de prévention le plus efficace pour réduire la charge de morbidité”.

guillement Il est tout à fait possible de se faire administrer les deux vaccins (covid et grippe) en même temps"

Une étude récente de The American Geriatrics Society souligne qu’il ne faut pas sous-estimer les effets à long terme de la grippe sur les personnes âgées, qui peuvent être très sérieux. En effet, elle indique que 20,2 % des personnes âgées hospitalisées suite à une grippe présentent une incapacité permanente et une perte d’autonomie. Et chez nous, le taux de vaccination au sein des populations fragiles n’est pas assez élevé d’après les recommandations scientifiques.

À lire aussi

En effet, l’OMS recommande un taux de vaccination de 75 % pour une protection optimale des personnes âgées, et en 2021, seuls 57 % des Belges de plus de 65 ans ont été vaccinés contre la grippe. C’est moins qu’en 2020, quand le taux de vaccination a atteint 62 %. D’après Sciensano, on estime que 500.000 personnes en moyenne sont touchées par la grippe chaque année et qu’un cas sur 1.000 nécessite une hospitalisation.

À lire aussi

“On sait aussi que 90 % des personnes qui meurent de la grippe sont âgées de 65 ans ou plus, cela démontre l’importance de la vaccination, explique le Dr Girard. Une forte circulation de grippe, c’est aussi énormément d’absentéisme, un pays au ralenti où on ne peut plus aller travailler, le tout avec des hospitalisations plus urgentes, plus nombreuses et le risque de surcharge du système hospitalier. Pour des questions pratiques, il est d’ailleurs tout à fait possible de se faire administrer les deux vaccins en même temps, il n’y a pas de contre-indication. Il n’y a pas de raison de ne pas le faire, on recommande parfois de faire un bras et puis l’autre”.